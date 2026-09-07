Norris baja la polémica tras sus comentarios contra Piastri en Monza: "fue el calor del momento"

Lando Norris aceptó que su batalla en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con Oscar Piastri, en la que llegó a meter dos ruedas en la hierba, fue "justa".

Piastri y Norris convergieron hacia el final de la carrera de 53 vueltas, con Piastri incapaz de mantener a Max Verstappen, lo que lo relegó al cuarto lugar, mientras Norris se abría paso por delante del Ferrari de Lewis Hamilton por la quinta posición y ponía rumbo hacia su compañero de equipo de McLaren.

Norris adelantó por primera vez al australiano en la vuelta 48, lo que fue el inicio de una prolongada batalla de toma y daca que caracterizó el espectáculo de adelantamientos impulsado por la batería en torno al Templo de la Velocidad de Monza.

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Piastri recuperó la cuarta posición en la vuelta siguiente, con Norris intentando adelantar de nuevo a su compañero de equipo a falta de tres vueltas, en la segunda chicana de Monza. Piastri cubrió el interior, pero Norris, sin inmutarse, se metió en un hueco que se cerraba por el lado izquierdo. Al quedarse sin espacio, el vigente campeón del mundo metió dos ruedas en la hierba, sugiriendo que Piastri "me echó fuera".

Con el beneficio de la retrospectiva y unas pulsaciones más bajas, Norris admitió rápidamente después de la carrera que Piastri no había hecho nada malo.

"No, estuvo bien", explicó Norris. "Todavía tengo que revisar las cosas, pero creo que es solo la percepción de cuando estás en el coche, cuando alguien va abriendo un poco el hueco y luego va recto. Tienes esa percepción cuando vas a 300 kilómetros por hora, así que eso es todo.

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"Pero creo que lo que hizo fue justo, así que es solo que cuando estás en el momento y vas medio sobre la hierba, te das cuenta de lo rápido que las cosas pueden acabar bastante mal, así que fue simplemente en el calor del momento. Pero no, por ese lado estuvo bien y fue una buena batalla y un buen resultado en una carrera difícil.

La batalla interna de McLaren continuó hasta la última vuelta, con los dos pilotos recibiendo la instrucción desde el muro de boxes de asegurar una "carrera limpia".

Norris pareció esperar su momento para un adelantamiento perfecto, asegurándose de que no le devolvieran la pasada, y se benefició de ir detrás de su compañero de equipo para mantener más altos sus niveles de batería cuando finalmente consolidó la maniobra en la Variante Ascari.

Usando el rebufo, Piastri intentó responder en la carrera hacia la bandera a cuadros, pero tuvo que corregir un gran derrape a la salida de la última curva Parabolica mientras se conformaba con la quinta posición, con los dos coches papaya cruzando la línea de meta en formación.

"Fue una buena batalla", consideró Piastri. "Hubo mucho toma y daca y en la última vuelta nunca sabes realmente qué hacer con la energía. Creo que apostamos por estrategias diferentes con eso y él me adelantó, y pensé que tendría una oportunidad de volver a pasarlo, pero al final no lo conseguí por muy poco."

Información adicional de Stuart Codling y Ronald Vording