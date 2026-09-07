Cómo Monza introdujo en la F1 una carrera de rebufo al estilo de los óvalos

Ha habido varios ejemplos de cómo el reglamento de la Fórmula 1 2026 ha cambiado radicalmente el estilo de carrera en algunos de los 24 circuitos del calendario, pero el festival de rebufos de Monza fue el ejemplo más dramático hasta ahora.

Un término totalmente nuevo acuñado para describir el espectáculo de este año son las llamadas 'carreras yo-yo', en la que los coches pueden completar adelantamientos con facilidad usando el empuje extra de la batería, pero luego no pueden escaparse ni mantener esa posición cuando se quedan sin energía eléctrica.

La carrera de 53 vueltas de Monza fue quizá la versión más extrema hasta ahora de las carreras yo-yo, con coches persiguiéndose unos a otros en grupos sin poder escaparse, porque el enorme rebufo en las largas rectas de Monza aumentó aún más la efectividad del modo de adelantamiento eléctrico, permitiendo que coches intrínsecamente más lentos se mantuvieran con el coche de delante.

Eso fue más evidente con Max Verstappen, de Red Bull, que no tenía el rendimiento de unidad de potencia para desafiar realmente a los coches de Mercedes por la victoria. Pero el enorme efecto del rebufo combinado con las necesidades de despliegue de energía de 2026 significó que aún pudo mantenerse pegado a George Russell durante mucho tiempo, ya que el británico no podía escaparse, solo para quedar vendido cada vez que el neerlandés encontraba la forma de pasarlo.

"Para ser sincero, [no lo disfruté] mucho cuando la gente simplemente te pasa como si fueras una tortuga", dijo Verstappen. "Con el modo de adelantamiento, parecía bastante prometedor, pero en cuanto me puse líder, fue muy difícil defender. Incluso cuando tuvimos el VSC, paramos, teníamos neumáticos mejores, estoy adelantando coches, pero en cuanto pueden mantenerse en ese modo de adelantamiento, es simplemente demasiado potente para que podamos defendernos de ello".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Oscar Piastri y Lewis Hamilton, que habían perdido contacto con la pareja de cabeza antes del coche de seguridad virtual de mitad de carrera, también formaron un primer grupo de coches, al igual que Lando Norris y Pierre Gasly.

Aquí es donde los veteranos pilotos de óvalos quizá intentarían trabajar juntos e intercambiarse el liderato a propósito de la forma más eficiente posible. Pero en un circuito mixto de F1 eso es mucho más difícil de hacer, y Russell y Verstappen se hicieron perder el uno al otro el tiempo suficiente para que Kimi Antonelli protagonizara una remontada espectacular a través del pelotón.

"De alguna manera, con estas [regulaciones] de Fórmula 1, no es fácil completar un adelantamiento y seguir adelante", explicó el jefe del equipo McLaren, Andrea Stella. "Si ves cuánto le costó a Lando pasar a Gasly y luego empezar a cerrar la brecha con los coches de delante.

"Vemos que ciertamente ha habido bastante entretenimiento, pero hasta cierto punto también hubo algunos problemas para que un coche más rápido pudiera competir si no sales en la parte delantera de la parrilla".

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, añadió: "El ritmo de carrera probablemente fue más o menos aceptable. El principal problema fue la velocidad punta y los adelantamientos. Nos resultaba bastante imposible atacar o defender. Cuando atacábamos a alguien, agotábamos la batería, y en la siguiente recta perdíamos la posición".

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Stella calificó el fin de semana del GP de Italia como uno de los fines de semana más ajetreados del año para su equipo mientras intentaba optimizar la estrategia y la puesta a punto para este nuevo estilo de carrera, que ha dominado la conversación en torno a los circuitos con gran demanda de energía.

"Muy, muy ajetreado para todos, pilotos e ingenieros, gestionando la unidad de potencia y la batería en un circuito como Monza", añadió. "Esto se convierte en el elemento dominante de la carrera. Vemos que, junto con el rebufo, un coche más rápido en realidad puede tener dificultades para despegarse de un coche más lento.

"Esto podría marcar una [diferencia por vuelta] de hasta medio segundo, la combinación del rebufo y el hecho de que tienes un coche detrás y empiezas a usar el boost para defenderte [de él], y luego pierdes mucho ritmo.

"Monza 2026, creo, será recordada como la carrera más relevante con el nuevo reglamento. Requirió una gran calidad desde el punto de vista de la ejecución. Creo que la tuvimos, pero en general no estuvimos en la pelea por la victoria porque Mercedes tenía una ventaja de un paso sobre todos los demás".

De hecho, el ganador final, Antonelli, fue el único piloto que rompió esa tendencia de carreras en grupo, al avanzar en el orden desde el 19º puesto en la parrilla. Antonelli hizo gran parte del trabajo duro al principio al avanzar del 12° al sexto puesto tras la resalida de la vuelta 6, lo que le dio la oportunidad de una improbable victoria remontando.

Pero aunque parte del asombroso progreso de Antonelli puede atribuirse al despliegue de energía superior de Mercedes, el hecho de que fuera el único piloto en avanzar de grupo en grupo mientras su compañero Russell no podía despegarse de Verstappen en cabeza también demuestra que el piloto merece mucho crédito, con el italiano de 20 años mostrando habilidades de adelantamiento y colocación del coche agresivas pero meticulosas.

"El factor diferencial hoy fue la capacidad de atravesar el tráfico", dijo el jefe de equipo de Antonelli, Toto Wolff. "Y lo hemos visto con otros grandes en el pasado. Lewis, que lo hizo en algunas carreras, y eso es lo que Kimi ha mostrado hoy. Simplemente no hay forma de detenerlo. Cuando un piloto y un coche son uno, entonces no hay nada que pueda detenerlos".