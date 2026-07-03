El daño en los frenos que afectó a Lando Norris en la clasificación sprint de Silverstone

Las expectativas de McLaren de cara al Gran Premio de Gran Bretaña nunca fueron especialmente altas con su MCL40 menos eficiente aerodinámicamente. El equipo de Woking está rezagado en resistencia aerodinámica y gestión de energía en comparación con sus rivales directos - Mercedes, Ferrari y Red Bull - y además aún no monta la nueva unidad de potencia Mercedes que las Flechas de Plata han introducido para sí mismas y para los equipos cliente.

Así que Silverstone ya se perfilaba como un circuito bastante problemático para el vigente campeón de constructores y no fue ninguna sorpresa que McLaren estuviera lejos de la lucha en los primeros entrenamientos: Oscar Piastri y Lando Norris quedaron respectivamente a 0.887s y 1.028s de la referencia de Lewis Hamilton, en quinto y séptimo lugar. Las cosas tampoco mejoraron drásticamente en la clasificación sprint, ya que Norris fue sexto con Piastri séptimo, aunque más cerca del tiempo de pole del siete veces campeón del mundo, con un déficit de tres décimas.

Lo que obviamente no ayudó, sin embargo, fue que Norris sufriera daños en el conducto del freno delantero, lo que provocó un cambio de morro para el vigente campeón del mundo que lo dejó claramente a contrapié de cara a la SQ3.

"Fue bastante más de lo que pensaba, porque solo en la ronda final logramos arreglarlo", dijo Norris. "Los chicos hicieron un buen trabajo arreglándolo para la última tanda, pero el coche era completamente diferente y volvió a ser mucho mejor.

"Así que es simplemente que estuve bastante mal durante la mayor parte, y simplemente tuvimos suerte de que lográramos arreglarlo porque se sentía como un coche completamente diferente. Pero para cuando tuve la sensación en la última vuelta, sentí que podría haber apretado mucho más.

"Así que un poco desafortunado hoy, pero creo que el ritmo seguía estando ahí o por ahí."

Lando Norris, McLaren Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aunque el daño habría afectado su preparación de cara a la sesión final, el piloto de McLaren aun así terminó en el lugar que en gran medida se esperaba de él. Eso significa que compartirá la tercera fila con el aspirante al título de Mercedes George Russell, de quien Norris espera que sea demasiado fuerte para él en la carrera acortada del sábado.

En cambio, mira al Red Bull de Max Verstappen, que sale tercero, como el piloto con el que potencialmente puede luchar, ya que el dominante equipo Mercedes y su rival más cercano Ferrari deberían tener demasiado ritmo.

"Quizá podamos competir potencialmente contra el Red Bull, pero el Mercedes de George claramente es mucho más rápido", dijo Norris, con el compañero de equipo de Russell, Kimi Antonelli, segundo, y el otro Ferrari de Charles Leclerc cuarto.

"Así que luchar contra un coche mucho más rápido como ese va a ser difícil, pero nunca se sabe. Creo que acabé más contento al final, solo necesito entender algunas cosas y ver qué podemos mejorar para mañana."

Piastri tuvo una sensación similar de decepción tras la clasificación sprint, diciendo que terminó "más o menos" donde esperaba. Eso es particularmente decepcionante para el piloto de 25 años, que es cuarto en el campeonato, porque se quedó con la sensación de haber maximizado su resultado.

"Después de los entrenamientos parecíamos bastante lentos", dijo Piastri, que comparte la cuarta fila con el Isack Hadjar de Red Bull. "Así que estamos más o menos donde pensábamos que estaríamos. Creo que, para ser sincero, probablemente más cerca de ese siguiente grupo detrás de Kimi y Lewis. Así que sí, un día complicado, la verdad.

"Sentí que hoy realmente he estado enchufado y no he tenido el ritmo, así que es un poco una pena, pero volveremos a intentarlo mañana."

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