Por qué McLaren es el único cliente de Mercedes que no tiene el motor nuevo en Silverstone

Mientras Audi y Ferrari introdujeron sus primeras mejoras ADUO de la temporada en Barcelona y Spielberg respectivamente, Mercedes también llegó a Austria con una nueva especificación de unidad de potencia.

En el caso de Mercedes, sin embargo, no fue un avance con el ADUO, sino una mejora de fiabilidad tras los numerosos abandonos a principios de esta temporada, siendo el abandono de Kimi Antonelli en Barcelona el ejemplo más reciente para el equipo oficial.

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La mayoría de los equipos cliente de Mercedes están usando la nueva unidad de potencia este fin de semana. Antes de la única sesión de entrenamientos en Silverstone, los pilotos de Alpine Pierre Gasly y Franco Colapinto cambiaron ambos a nuevos componentes, incluido un motor de combustión interna y un turbocompresor nuevos.

Carlos Sainz también cambió a una unidad de potencia completamente nueva tras sus problemas en Austria, aunque su compañero de equipo en Williams, Alex Albon, sigue usando la unidad utilizada en Spielberg.

Eso significa que McLaren es el único equipo cliente de Mercedes que no usa la nueva especificación de unidad de potencia con ninguno de sus pilotos en el Gran Premio de Gran Bretaña, como confirmó Brown durante la rueda de prensa de la FIA del viernes.

"Necesitamos tener el motor Mercedes actual. Somos los únicos sin el nuevo motor, que nos llegará pronto", dijo el CEO de McLaren.

"Por supuesto, nos gustaría tenerlo. Cada vez que tienes rendimiento que sabes que viene, pero aún no lo tienes en tu coche, quieres conseguirlo lo más rápido posible.

"Pero no diría que sea una frustración. Es simplemente lo que hay. Simplemente mantenemos la cabeza baja y seguimos empujando fuerte. Estará en la parte trasera [de nuestros coches] dentro de no mucho."

Lando Norris con la decoración especial de McLaren para Silverstone. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Eso inevitablemente trae recuerdos del inicio de la temporada, cuando McLaren explicó que estaba experimentando por primera vez las desventajas de ser cliente, particularmente en términos de transferencia de información y una curva de aprendizaje diferente a la del equipo oficial Mercedes.

Esta situación, sin embargo, es completamente diferente. Brown aclaró que está relacionada con el kilometraje de los motores existentes y que McLaren aún no ha llegado al punto en que sea necesario un cambio de motor.

"Tienes que ir rotando tus motores y todavía nos queda vida en nuestros motores actuales, así que tenemos que esperar hasta que hagamos un cambio de motor.

"Williams recibió los suyos porque Carlos tuvo su problema, así que necesitaba un cambio de motor. No recuerdo exactamente el escenario de Alpine, pero creo que también tienen dos de ellos, así que es simplemente una cuestión de secuencia de tiempos."

Al observar el kilometraje cubierto hasta ahora durante la temporada 2026 de F1, Alpine ha completado efectivamente el mayor kilometraje de todos los equipos cliente de Mercedes por bastante margen, en parte debido al número de abandonos que ha sufrido McLaren.

Williams está más abajo en esa lista, lo que también explica por qué Albon tampoco ha cambiado todavía a la nueva especificación.

Si McLaren suma un kilometraje significativo en Silverstone, Brown espera que Lando Norris y Oscar Piastri cambien a la nueva especificación antes del próximo fin de semana de carrera en Bélgica.

McLaren espera recibir la mejora de la unidad de potencia de Mercedes en la siguiente cita de Spa. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Querrías tenerlo tan rápido como puedas, pero necesitas completar ciclos con los motores. Obviamente puedes meter y sacar cosas, pero lo tendremos pronto, esperemos que para la próxima carrera".

Spa-Francorchamps es uno de los circuitos del calendario más sensibles a la potencia, lo que hace que un cambio de motor antes del Gran Premio de Bélgica sea un momento lógico.

El jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, ya explicó en Austria que montar una unidad de potencia nueva generalmente aporta un pequeño beneficio de rendimiento, ya que normalmente se pierden varios caballos de potencia a lo largo del ciclo de vida de un motor.

Aparte de la especificación de la unidad de potencia en sí, el jefe de equipo de McLaren, Andrea Stella, ha dicho que alrededor del 30% de la pérdida de tiempo del equipo frente a Mercedes se produce en realidad en las rectas.

McLaren está investigando actualmente ese déficit más a fondo, aunque Stella reconoció abiertamente que una parte significativa de ello se debe a la resistencia aerodinámica.

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