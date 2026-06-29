Juan Pablo Montoya cree que Fernando Alonso afronta un riesgo enorme si decide dejar Aston Martin, advirtiendo que el bicampeón de Formula 1 podría acabar arrepintiéndose de marcharse justo cuando las enormes inversiones del equipo empiecen a reflejarse en el rendimiento.

Durante una aparición en el programa F1 TV Weekend Warm-up antes del Gran Premio de Austria, Montoya opinó sobre el futuro de Alonso tras un comienzo tórrido de la temporada 2026 con la escudería de Silverstone.

El piloto español ha hablado abiertamente de considerar la retirada en un futuro no demasiado lejano, aunque no ha confirmado nada por ahora. También ha habido rumores que vinculan al piloto de 44 años con un regreso a Alpine.

También lee: Fórmula 1 Alonso responde a los rumores sobre Alpine y su futuro en la F1

"Lo difícil para Fernando es: ¿qué haces? Es imposible saber cuál es la mejor situación para el futuro, pero todos pensábamos que este año iba a ser el de la entrega de resultados, y no lo fue", explicó Montoya.

"Entonces, ¿qué haces? Te quedan uno o dos años más en la F1, ¿sigues con ellos? Estás en un lugar cómodo. Les gustas. Te conocen, y tienen las herramientas para construir un coche realmente ganador. Así que, si tienes todo para lograrlo, ¿te arriesgarías a irte a otro sitio y decir: 'Oh, debería haberme quedado'?

"Y esa es la dura realidad para un piloto: cuando tomas la decisión de irte a otro sitio, nunca hay una garantía sobre adónde vas."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Añadió: "Tienes a Adrian Newey diseñando el coche, que es uno de los mejores diseñadores, si no el mejor aquí. Tienes a Honda, que ha ganado campeonatos. Lo tienes todo. Tienes la nueva fábrica. Tienes todas las herramientas para rendir.

"Pero entonces puedes decir, OK, supongamos que se va, y lo vuelves a poner con [Flavio] Briatore aquí y es el hermoso reencuentro, y van a rendir decentemente porque están rindiendo realmente decentemente, y luego dejas ese lugar [Aston Martin] y ellos aciertan y ganan cada semana, y miras atrás y dices: 'Dios mío, lo tenía en mis manos.'"

Tras las primeras siete rondas de la temporada 2026, Alonso ocupa el 18º puesto en el campeonato de pilotos con un punto.

Fotos del GP de Austria - Domingo