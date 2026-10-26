Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Mercedes se burla de Kimi Antonelli tras un incómodo percance en Austin
Mercedes se burló del líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, después de que accidentalmente chocara marcha atrás contra una valla de madera en Austin
Lydia Mee
Publicado: 26 oct 2026, 17:42
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Mercedes se ha burlado del incómodo percance de Kimi Antonelli al dar marcha atrás en Austin, compartiendo las imágenes onboard del momento en su cuenta de TikTok con el texto: "Líder del campeonato, por cierto".
El breve clip muestra al piloto de 20 años al volante de un Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Mientras daba marcha atrás con el vehículo eléctrico, calculó mal el espacio y golpeó la valla de madera que tenía detrás.
El video, que muestra las reacciones inmediatas de Antonelli y de su compañero de equipo George Russell, ya había sido visto más de 9 millones de veces y había recibido más de 1,3 millones de me gusta al momento de escribir esta nota.
"Reconforta saber que incluso un piloto de F1 tiene problemas para estacionar", comentó un fan, mientras que otro añadió: "LA CARA DE GEORGE AHAHAHAHAHA".
Aunque el percance fuera de la pista fue un tanto embarazoso, el impresionante rendimiento de Antonelli en pista esta temporada le ha dado la oportunidad de conseguir su primer campeonato.
El título estaba al alcance en el Gran Premio de Estados Unidos, pero habría necesitado ganar la carrera mientras Russell terminaba fuera de los ocho primeros y Lewis Hamilton fuera de los cuatro primeros.
El piloto italiano consiguió en Austin su novena victoria de la temporada en un gran premio, pero el cuarto puesto de Hamilton y el octavo de Russell hicieron que la pelea por el campeonato continúe en México.
"Fue el resultado que necesitábamos, para ser justos, y todo el equipo lo merecía muchísimo", dijo Antonelli después de la carrera. "Todo este tiempo, trabajando tanto para traer este nuevo paquete y finalmente ver el resultado es muy agradable. También fue una ejecución perfecta desde la estrategia al decidir ir a una parada. Muy contento de que lo hayamos hecho funcionar y hoy fue un gran esfuerzo de equipo".
Cuando le preguntaron por estar tan cerca de su primer título, el italiano añadió: "Sé que estamos muy cerca, pero intentaremos terminar por todo lo alto y ojalá podamos asegurarlo muy pronto".
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