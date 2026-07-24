Las razones detrás del complicado viernes de Mercedes en Hungría

Probablemente el de Budapest pueda considerarse el viernes más complicado vivido hasta ahora por Mercedes en esta temporada. Lo que pesa no es solo el resultado en la clasificación, con un quinto puesto y un decimotercero fruto también de la vuelta con el blando nunca completada por Andrea Kimi Antonelli, sino más bien la desventaja acumulada y las razones por las que la diferencia respecto a la cabeza llegó a rozar el segundo.

En una pista bastante sucia y con un asfalto que puso a todos en dificultades, las diferencias se amplificaron inevitablemente. No es casualidad que el equipo que suele presumir del mejor equilibrio en paso por curva, Ferrari, se haya confirmado hoy como referencia, mientras que quien no logró entrar en la ventana de funcionamiento ideal, aun disponiendo teóricamente de un buen nivel de carga, acabó sufriendo.

Y es exactamente esto lo que temía Mercedes en la víspera, es decir, una Ferrari rápida desde el primer instante, dado que las características de la pista se prestan a realzar ciertas cualidades del SF-26: "Nuestro ritmo a una vuelta no me pareció bueno, pero somos competitivos en las tandas largas. Pero al final ocurrió lo que temíamos con Ferrari", explicó George Russell al final de la sesión.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Dificultades que surgieron de forma aún más evidente precisamente en la vuelta rápida, donde una gestión no óptima de los neumáticos los hace muy difíciles de controlar. Aunque la temperatura del asfalto no era especialmente elevada, manteniéndose por debajo de los 30°C, el Hungaroring presenta muchas curvas en rápida sucesión: una característica que lleva a los neumáticos a sobrecalentarse si se gestionan mal, sin dar nunca tiempo a enfriarlos.

Muchos equipos esperaban poder endurecer más los coches para mantener una plataforma aerodinámica y mecánica estable en la secuencia de media velocidad del segundo sector, pero el reasfaltado en realidad empeoró las condiciones de la superficie, haciendo aparecer nuevas irregularidades. En consecuencia, quienes habían apostado por una puesta a punto más rígida se encontraron casi sorprendidos a contrapié, teniendo que revisar el setup para encontrar una ventana de funcionamiento más eficaz sobre los baches y evitar el bottoming.

No haber logrado identificar la forma de hacer que el coche estuviera equilibrado en paso por curva, sobre todo con las fuertes rachas de viento que caracterizaron la jornada, pesó de manera significativa en el cronómetro. En Mercedes están, de hecho, convencidos de que el monoplaza está hoy muy lejos de su potencial real.

George Russell, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Por ejemplo, en su vuelta rápida con el compuesto más blando Russell acusó un marcado subviraje en la secuencia rápida del segundo sector que, además de costarle un tiempo precioso, elevó la temperatura de los neumáticos delanteros. Como en un efecto en cascada, esto redujo aún más el agarre en el tercer sector, contribuyendo a explicar por qué la desventaja crece de forma constante, curva tras curva.

En la primera parte de la vuelta, aunque muestra algún límite, el W17 logra en conjunto mantenerse competitivo, hasta el punto de llegar a la salida de la curva 5 con un retraso inferior a la décima respecto al Ferrari de Lewis Hamilton. Pero es desde ese punto en adelante, cuando comienza la secuencia más técnica del segundo sector, cuando Mercedes empieza a perder décimas en serie: el subviraje no solo incide en la velocidad de paso por curva, sino que también compromete la salida de la curva, obligando a gastar más energía.

Esto se manifiesta de forma aún más evidente en la última parte de la vuelta, en particular en las curvas 13 y 16, donde se necesita un coche sólido en la fase de rotación pero también estable en la gestión del acelerador. No sorprende, por tanto, que en estos tramos los pilotos de Mercedes tengan dificultades para volver al acelerador en la salida, ampliando lo ya perdido en el centro de la curva.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Creo que tanto para mí como para Kimi el coche estaba lejos de ser perfecto, a decir verdad, y creemos que hay margen para mejorar. Había realmente mucho viento y creo que cambiará de dirección, así que podría influir bastante en la situación.", explicó Russell al final de la sesión, indicando que la sensación es que aún hay un margen considerable para dar un decidido salto adelante.

Aunque el temor sea concreto y real, por otra parte en Mercedes todavía hay optimismo de que, si se lograra entender en qué dirección trabajar, la pole position aún no está fuera de alcance: "El coche pareció estar fuera de equilibrio, difícil, nervioso. Pero pensamos que probablemente sea un tema de neumáticos que no conseguimos llevar a la temperatura adecuada, porque en las tandas largas fuimos más competitivos y más constantes", explicó Bradley Lord, subdirector de Mercedes.

"[El ritmo de Ferrari] no es alarmante, pero es realmente un buen objetivo. Así que esperamos poder luchar por la pole. Hemos sido competitivos en todo tipo de circuitos este año. Sé que hay cierta narrativa según la cual algunas pistas nos favorecen a nosotros y otras les favorecen a ellos, pero en general hemos visto a los otros equipos fluctuar. Nosotros, en cambio, hemos estado constantemente ahí delante, en la lucha, y en condiciones de competir por la pole en cada carrera, así que debe ser nuestro objetivo también para mañana".