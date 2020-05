Mercedes espera una "explosión" de creatividad de sus ingenieros

Mercedes ha obtenido los últimos seis campeonatos de pilotos y constructores en la Fórmula 1 pero eso no significa que la escudería de Brackley no siga con hambre de acumular más éxito, tal como demostró durante la pretemporada la aparición del novedoso Sistema de Doble Dirección (DAS, por su nombre en inglés) en el Circuit de Barcelona-Catalunya en febrero pasado.

Además, un reciente análisis técnico publicado en Motorsport.com muestra que, aunque la atención se ha centrado en el DAS, hay otros detalles menos vistosos en el W11 que demuestran su excelencia técnica.

Y para preocupación de sus rivales, James Allison, jefe técnico de Mercedes, asegura que las mentes que trabajan en el desarrollo de nuevas ideas sacarán provecho del período de confinamiento actual para volver a la fábrica con más conceptos para continuar empujando los límites de la innovación.

"Estamos por supuesto en un cierre de la industria porque si no podemos correr no podemos ganar, si no podemos ganar no deberíamos gastar", dijo Allison en un video publicado por Mercedes en su canal de YouTube.

"Y por lo tanto el cierre es la forma más sensata para nosotros de atravesar este difícil período".

"Pero eso no significa que tu cerebro se apague completamente y a lo largo de nuestra empresa habrá muchos ingenieros que se sentarán a pensar cómo ponerse a hacer el auto más rápido cuando finalmente volvamos al trabajo".

Allison está convenido en que el cierre de la fábrica de Mercedes no significa que todo se encuentre 100% detenido.

"Creo que esta pausa provocará todo tipo de ideas creativas en nuestro equipo porque a menudo las mejores ideas vienen cuando te enfrentas a un desafío diferente, cuando tu mente está corriendo libre y haciendo cosas diferentes".

"Así que sospecho que cuando volvamos después de haber tenido nuestra creatividad y nuestros esfuerzos bloqueados por este virus, tendremos una explosión de esfuerzo creativo entre todo el equipo", finalizó.

