Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Mercedes explica el comportamiento "inusual" del coche que provocó el trompo de Antonelli

El equipo Mercedes de Fórmula 1 ofrece las razones detrás de las dificultades de manejo de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Brasil

Filip Cleeren

Publicado: 11 nov 2026, 19:14

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El subdirector del equipo Mercedes Bradley Lord ha ofrecido una explicación sobre varios trompos que sufrieron las Flechas Plateadas en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

En su primer evento desde que se confirmó su primer título en México, Kimi Antonelli parecía dispuesto a aprovechar una mala salida del polesitter Lando Norris para arrebatarle el liderato desde el segundo puesto en la parrilla, construyendo una cómoda ventaja durante las primeras 15 vueltas de una carrera mojada-seca-mojada.

Pero tras cambiar de intermedios desgastados a slicks en la vuelta 18, en respuesta a la parada de Norris una vuelta antes, Antonelli empezó a informar de desconcertantes problemas de suspensión, sintiendo que su W17 tiraba hacia un lado. Dos vueltas más tarde, Antonelli se salió en la curva 1 cuando la parte trasera de su coche se descolocó de repente bajo la frenada, escupiendo a Antonelli hacia la zona de escape.

El italiano se recuperó, pero perdió el liderato ante Norris y cayó más posiciones hasta terminar quinto, a 41 segundos de Norris. El trompo de Antonelli no fue un caso aislado, ya que antes se había salido en la resbaladiza curva 12. Mientras tanto, su compañero de equipo George Russell tuvo la suerte de sobrevivir a un trompo en la estrecha salida del pit lane mientras remontaba para terminar por delante de Antonelli en cuarto lugar.

"El trompo es algo que tengo que revisar porque tampoco sé por qué perdí la parte trasera tan rápido", dijo Antonelli después de que su enfado por su mala carrera se hubiera calmado gracias a que Mercedes aseguró el título de constructores. "Sin aviso, nada. Pero ya cuando monté los blandos, sentí algo raro en el coche. Así que tenemos que comprobar qué ocurrió, pero por otro lado sí, una pena porque perdimos la carrera ahí".

Mercedes clinched its first constructors' title since 2021

Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Tras investigar los problemas de manejo que experimentaron sus dos pilotos, Mercedes cree que las anomalías de comportamiento que reportaron se debieron en gran medida a las dificultades para llevar los neumáticos a la ventana de funcionamiento correcta en las condiciones más frescas del domingo.

"Kimi obviamente había hecho un trompo, había dejado planos en los cuatro neumáticos y por eso su ritmo estaba algo limitado", dijo Lord en el debrief del equipo en redes sociales. "Realmente sufrimos cuando pasamos a ese neumático blando de seco y luego también en el inter-stint final, con un coche que era muy, muy difícil de conducir, muy sobrevirador y, en el stint con el neumático blando en particular, con temperaturas de neumáticos muy bajas.

"Eso significó que ambos pilotos, y de hecho otros pilotos de la parrilla, pensaran realmente que había algo roto en el coche. Pero al analizarlo, parecía que simplemente estábamos por debajo de la ventana de temperatura de los neumáticos, a veces entrando en ella, pero luego volviendo a salir de ella en las condiciones húmedas, y eso era lo que causaba el comportamiento tan extraño e inusual del coche".

Lord añadió: "Fue una carrera realmente de altibajos. No es muy habitual que hagas un trompo en una vuelta de formación y casi toques una barrera, que hagas un trompo en el pitlane con el otro coche, que tengas varios incidentes en pista también y, aun así, consigas llegar cuarto y quinto.

"Hubo periodos de la carrera en Brasil, el primer neumático intermedio al inicio y luego durante gran parte de ese stint con el blando de seco, en los que en realidad fuimos el coche más rápido en pista".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Andrea Stella quiere que McLaren haga las paces "por fin" con Las Vegas

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Filip Cleeren





Cómo el péndulo de Racing Bulls vuelve a inclinarse hacia un Liam Lawson incuestionable



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Cómo el péndulo de Racing Bulls vuelve a inclinarse hacia un Liam Lawson incuestionable





Ganadores y perdedores del caótico Gran Premio de Brasil de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Ganadores y perdedores del caótico Gran Premio de Brasil de F1





Russell estalla tras perder la pole en Brasil por una orden de Mercedes en plena lluvia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 d



Russell estalla tras perder la pole en Brasil por una orden de Mercedes en plena lluvia

More from

George Russell





Russell ha perdido 90 puntos frente a Verstappen en la batalla por el subcampeonato 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Russell ha perdido 90 puntos frente a Verstappen en la batalla por el subcampeonato 2026





George Russell, "agotado", se encamina a una penalización en la parrilla de F1 de Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 d



George Russell, "agotado", se encamina a una penalización en la parrilla de F1 de Brasil





El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



5 d



El Mercedes W17 llega a Brasil con dos configuraciones de alerón delantero disponibles

More from

Mercedes





Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 h



Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes





"Kimi Antonelli todavía no es Ayrton Senna, pero puede ser un Senninha", dice Toto Wolff



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



8 h



"Kimi Antonelli todavía no es Ayrton Senna, pero puede ser un Senninha", dice Toto Wolff





La FIA revela los resultados de ADUO en la revisión final de la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



La FIA revela los resultados de ADUO en la revisión final de la F1 2026

Últimas noticias





Mercedes explica el comportamiento "inusual" del coche que provocó el trompo de Antonelli



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 min



Mercedes explica el comportamiento "inusual" del coche que provocó el trompo de Antonelli





Chip Ganassi ficha al argentino Alessandro de Tullio como piloto para NXT 2027 y reserva de IndyCar



Indy Lights



IndL Indy Lights 2 h



Chip Ganassi ficha al argentino Alessandro de Tullio como piloto para NXT 2027 y reserva de IndyCar





Dall'Igna elogia la madurez de Marc Márquez tras un segundo puesto clave en Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



2 h



Dall'Igna elogia la madurez de Marc Márquez tras un segundo puesto clave en Qatar





Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 h



Kimi Antonelli cumple su promesa y celebra el mundial con el pelo tricolor en Mercedes

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete