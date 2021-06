Marko: Pérez no está en ritmo en clasificación, pero está resolviendo

Red Bull ha ganado tres de las seis carreras en lo que va de año y es líder en los campeonatos de pilotos y constructores.

Si Max Verstappen hubiera ganado en Azerbaiyán y Red Bull hubiera mantenido el 1-2 que tenían hasta antes del accidente del holandés, el equipo podría haber marcado una diferencia significativa tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores.

"Max podría haber tenido una ventaja de 15 puntos sobre Hamilton en este momento", dijo Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca a Motorsport.com.

"Lo que pasó es doloroso. Tenemos la combinación más rápida en este momento, paquete de piloto y coche. Pero estamos sólo cuatro puntos por delante y eso no refleja nuestra fuerza".

"Tuvimos el coche más rápido en Bakú y Mónaco. No fuimos tan buenos en Barcelona, ​​pero eso se debió principalmente al desgaste de los neumáticos. Pero en general tenemos un paquete más rápido", describió el expiloto austriaco.

Cuando se le preguntó sobre que esperar en Francia, Marko dijo: "Paul Ricard es un circuito atípico con diferentes curvas, así como un asfalto diferente que no se encuentra en ningún otro lugar. Vamos allí con la idea de que tenemos que ser los más rápidos”.

Respecto a la actuación de Sergio Pérez, se mostró satisfecho por el resultado final, pero considera que aún hay puntos por mejorar para obtener el máximo potencial de su más reciente contratación.

"En primer lugar, está muy bien integrado en el equipo. Es un muy buen jugador de equipo. Esperábamos que fuera rápido en carrera, pero en clasificación no cumplió con las expectativas, pero este problema se está resolviendo lentamente”.

“Por ejemplo, en Montecarlo era posible hacer una mejor vuelta y él tenía el enfoque correcto. Queríamos tomar las cosas con calma en el primer intento en la última ronda y empujarlo en el segundo intento. Pero hubo una bandera roja tanto en Montecarlo como en Bakú. Tenemos que hacer lo contrario. Primero tenemos que hacer una súper vuelta y luego seguir”.

Marko también hizo declaraciones sobre el desempeño de AlphaTauri, en donde Pierre Gasly obtuvo un podio.

"AlphaTauri fue muy rápido no solo en Mónaco y Bakú, sino también en Imola. Siempre hay algunos problemas que les impiden ser completamente rápido, pero esperamos poder terminar quinto en la general".

"Yuki ahora está disfrutando de estar en Italia y eso se hace sentir a través de su actuación. Era el único piloto que no conocía el circuito de Bakú. Fue fuerte en la carrera y no hizo errores. Espero que marque con regularidad en la segunda mitad de la temporada”.

El asesor del equipo austriaco aprovechó para negar las especulaciones de que Gasly podría terminar en Alpine para la temporada 2022.

"No, no me sorprende la actuación de Pierre. Sigue mejorando cada vez más. El paquete que tiene en AlphaTauri encaja bien con él. Esta combinación encaja muy bien. Tenemos un contrato por dos años más. No sé de dónde viene toda esta mierda de Renault. Pierre es el hombre ideal para AlphaTauri como un francés de moda. Pero sobre todo, su desempeño en el auto es muy bueno. Fue un gran éxito para él mantener a Leclerc atrás a pesar del rendimiento”.