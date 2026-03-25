Las dos primeras carreras de la temporada de Fórmula 1 han dejado claro que Mercedes ha comenzado con gran fuerza la nueva era. George Russell ganó la carrera en Australia y, una semana después, Andrea Kimi Antonelli subió a lo más alto del podio en China.

En tandas cortas, Ferrari pudo representar una amenaza, pero a lo largo de la distancia de carrera, por ahora nadie parece poder igualar a los Mercedes. También el ex asesor de Red Bull, Helmut Marko, constata que Mercedes es actualmente "una clase aparte". "Y ni siquiera están mostrando todo", afirmó Marko en declaraciones a OE24.

Marko también elogió a Antonelli. Describe al italiano de 19 años, que en China logró su primera pole y su primera victoria en F1, como un "buen piloto" que "siempre ha sido rápido". "Y con más experiencia comete menos errores", añadió el austríaco. Aun así, no ve a Antonelli como el favorito inmediato para el título de pilotos este año. "Todo indica que Russell es el favorito, tiene la experiencia", declaró Marko.

Sin éxito para su buen amigo Newey

En su etapa en la Fórmula 1, Marko trabajó durante mucho tiempo con Christian Horner y Adrian Newey. Este último ha pasado a Aston Martin, donde había grandes expectativas sobre la colaboración con Honda. Sin embargo, hasta ahora el proyecto ha tenido un desarrollo muy complicado, en parte debido a vibraciones en el motor que afectan la batería de la unidad de potencia . El equipo espera el momento en que Fernando Alonso y Lance Stroll puedan completar por primera vez una carrera completa este año.

Marko indicó que ha estado "en contacto" con Newey y admite que "no está yendo bien" en el nuevo proyecto que el británico ha iniciado. "En ese proyecto hay problemas que no se resolverán rápidamente", pronosticó Marko, de 82 años, quien tras la temporada pasada se despidió de Red Bull y de la Fórmula 1.

Sobre esa despedida del deporte, Marko también fue claro: no habrá marcha atrás. "Mi postura —que no haré nada más en la Fórmula 1— es clara. O como lo diría: mi salida de la Fórmula 1 está grabada en piedra", subrayó, dejando claro que no contempla un regreso.