Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Japón

Marko avisa que Mercedes "ni siquiera está mostrando todo" en la F1 2026

Para Helmut Marko, exasesor de Red Bull, está claro que Mercedes es este año "una clase aparte" en la Fórmula 1, y por ello señala a su favorito para el título de pilotos.

Laurens Stade
Laurens Stade
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Las dos primeras carreras de la temporada de Fórmula 1 han dejado claro que Mercedes ha comenzado con gran fuerza la nueva era. George Russell ganó la carrera en Australia y, una semana después, Andrea Kimi Antonelli subió a lo más alto del podio en China.

En tandas cortas, Ferrari pudo representar una amenaza, pero a lo largo de la distancia de carrera, por ahora nadie parece poder igualar a los Mercedes. También el ex asesor de Red Bull, Helmut Marko, constata que Mercedes es actualmente "una clase aparte". "Y ni siquiera están mostrando todo", afirmó Marko en declaraciones a OE24.

Marko también elogió a Antonelli. Describe al italiano de 19 años, que en China logró su primera pole y su primera victoria en F1, como un "buen piloto" que "siempre ha sido rápido". "Y con más experiencia comete menos errores", añadió el austríaco. Aun así, no ve a Antonelli como el favorito inmediato para el título de pilotos este año. "Todo indica que Russell es el favorito, tiene la experiencia", declaró Marko.

Sin éxito para su buen amigo Newey

En su etapa en la Fórmula 1, Marko trabajó durante mucho tiempo con Christian Horner y Adrian Newey. Este último ha pasado a Aston Martin, donde había grandes expectativas sobre la colaboración con Honda. Sin embargo, hasta ahora el proyecto ha tenido un desarrollo muy complicado, en parte debido a vibraciones en el motor que afectan la batería de la unidad de potencia . El equipo espera el momento en que Fernando Alonso y Lance Stroll puedan completar por primera vez una carrera completa este año.

Marko indicó que ha estado "en contacto" con Newey y admite que "no está yendo bien" en el nuevo proyecto que el británico ha iniciado. "En ese proyecto hay problemas que no se resolverán rápidamente", pronosticó Marko, de 82 años, quien tras la temporada pasada se despidió de Red Bull y de la Fórmula 1.

Sobre esa despedida del deporte, Marko también fue claro: no habrá marcha atrás. "Mi postura —que no haré nada más en la Fórmula 1— es clara. O como lo diría: mi salida de la Fórmula 1 está grabada en piedra", subrayó, dejando claro que no contempla un regreso.

También lee:

 

Share Or Save This Story

Artículo previo Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Japón de F1
Artículo siguiente Cadillac llega a Suzuka con pequeñas novedades aerodinámicas y retrovisores revisados

Top Comments

More from
Laurens Stade

Marko mantiene la esperanza en Red Bull y Max Verstappen: "Todavía es posible"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
Marko mantiene la esperanza en Red Bull y Max Verstappen: "Todavía es posible"

Verstappen vuelve al Nordschleife: cómo verlo en vivo, horarios y más

VLN
VLN
Verstappen vuelve al Nordschleife: cómo verlo en vivo, horarios y más

Lawrence Stroll responde a los rumores de cambios con Newey en Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
Lawrence Stroll responde a los rumores de cambios con Newey en Aston Martin

Últimas noticias

Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP 2026 – Cómo ver, horarios y más

MotoGP
MGP MotoGP
GP de las Américas
Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP 2026 – Cómo ver, horarios y más

La descalificación de Verstappen en Nürburgring: qué pasó realmente

VLN
VLN VLN
NLS2
La descalificación de Verstappen en Nürburgring: qué pasó realmente

Pierre Gasly revela un casco especial para el GP de Japón de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Pierre Gasly revela un casco especial para el GP de Japón de F1

Cadillac llega a Suzuka con pequeñas novedades aerodinámicas y retrovisores revisados

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
Cadillac llega a Suzuka con pequeñas novedades aerodinámicas y retrovisores revisados