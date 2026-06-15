Las locas estadísticas que dejó la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona

En Mónaco, Lewis Hamilton se divertía compartiendo el podio con dos pilotos, Kimi Antonelli e Isack Hadjar, cuya edad acumulada era inferior a la suya. Una semana después, puede presumir de figurar en la lista de los ganadores más veteranos de la historia de la Fórmula 1… mientras sigue en la de los más jóvenes.

Para tomar la medida de la actuación lograda por el británico, hay que remontarse a su primera temporada. El 10 de junio de 2007, en el GP de Canadá, un Lewis Hamilton de 22 años y 154 días se convertía en el cuarto ganador más joven de la historia de la F1.

Desde entonces ha caído hasta la octava posición de esta clasificación (Max Verstappen, Kimi Antonelli, Sebastian Vettel y Charles Leclerc lo hicieron mejor), pero ahora tiene la particularidad de estar también en el top 7 de los ganadores más veteranos.

Al imponerse con 41 años y 158 días el domingo, Lewis Hamilton se convirtió en el séptimo piloto de mayor edad en el círculo de ganadores, y solo el décimo en lograrlo después de su 40º cumpleaños.

Nigel Mansell fue el último ganador mayor de 40 años en la Fórmula 1. Photo by: Motorsport Images

Luigi Fagioli, ganador del GP de Francia de 1951 con 53 años y 22 días, sigue siendo el único quincuagenario que ha ganado en F1. Pero era otra época y entre quienes preceden a Hamilton en esta clasificación, solo se encuentran pilotos que corrieron en los años 1950, con la excepción de Jack Brabham, ganador de su último Gran Premio con casi 44 años en 1970.

Hamilton es el piloto de mayor edad en ganar desde ese Gran Premio, disputado 15 años antes de su nacimiento. Después, solo había habido una carrera con un cuarentón en lo más alto del podio, Adelaida 1994, donde Nigel Mansell se impuso con 41 años y 97 días.

Una longevidad inédita

Primera victoria de Lewis Hamilton en el GP de Canadá de 2007. Photo by: Darren Heath - Getty Images

Han transcurrido 19 años y cuatro días entre la primera victoria de Hamilton y la de Barcelona. Es, con mucha diferencia, un récord, por delante de los 15 años y 212 días que separan la primera y la última victoria de Kimi Räikkönen (Sepang 2003 y Austin 2018) y los 14 años y 32 días entre el primer y el último éxito de Michael Schumacher (Spa 1992 y Shanghai 2006).

Hamilton también mejora su récord de victorias en temporadas diferentes, elevándolo a 17. Supera a Schumacher (15) y a Alain Prost (11) en esta clasificación.

Puesto que la prueba ha adoptado oficialmente la denominación "GP de Barcelona-Cataluña", se trata del 32º Gran Premio diferente ganado por Hamilton. También aquí es un récord, por delante de los 30 de Max Verstappen, pero Hamilton amplió sus estadísticas al ganar varias pruebas con nombre inédito en 2020: GP de Estiria (Red Bull Ring), de Estiria (Nürburgring), de Toscana (Mugello), del Eifel (Nürburgring) y de Emilia-Romaña (Imola).

Una primera victoria de rojo en Barcelona, como Schumacher

Michael Schumacher logró su primera victoria con Ferrari en Barcelona en 1996. Photo by: Motorsport Images

Con 41 años, Lewis Hamilton también se convirtió en el 41º piloto en ganar para Ferrari, y además eligió su circuito para hacerlo.

Michael Schumacher, el otro séptuple campeón del mundo de la F1, también ganó su primera carrera para la Scuderia en Barcelona, hace exactamente 30 años, al término de una carrera bajo la lluvia que quedó en la leyenda.

Guiño adicional de la historia, esa victoria de Schumacher en el GP de España 1996 era entonces la 106ª de Ferrari. La conseguida por Hamilton es la 249ª de las tropas de Maranello… pero la 106ª a título personal.

¡El primer podio 100% británico desde hace 58 años!

Gran Bretaña logró un triplete (1-2-3) en el GP de Barcelona. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Además de ser especialmente destacada para Lewis Hamilton y para Ferrari, la carrera de Barcelona lo seguirá siendo para el Reino Unido. Gracias al segundo puesto de George Russell y el tercero de Lando Norris, el país acaparó las tres plazas del podio, por 12ª vez en su historia… pero la primera desde Watkins Glen 1968, con Jackie Stewart, Graham Hill y John Surtees.

Es solo la 32ª vez en la historia que un país bloquea el podio, y la estadística está sesgada por la presencia de las 500 millas de Indianápolis en el calendario en los años 1950. Así, Estados Unidos logró un triplete en 11 ocasiones, cada vez en Indianápolis.

Los únicos otros países que colocaron simultáneamente a tres pilotos en el podio son Italia (seis veces) y Francia (tres veces). De hecho, el último podio copado por completo por una nación antes de este domingo fue un podio 100% tricolor, compuesto por Patrick Tambay, Alain Prost y René Arnoux, en el GP de San Marino de 1983.