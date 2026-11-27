Análisis

Fórmula 1 GP de Qatar

Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de Qatar de F1 2026

Las duraciones obligatorias de los stints y la fuerte degradación definirán la visita de este año a Lusail, pero ¿será suficiente para que alguien pueda batir a Mercedes?

Jake Boxall-Legge

Publicado: 27 nov 2026, 21:16

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Al igual que el año pasado, el Gran Premio de Qatar cuenta con parámetros fijos para la carrera del domingo; concretamente, un máximo de 27 vueltas por tanda para cualquier juego de neumáticos utilizado durante todo el fin de semana. Con 57 giros programados, la visita de este año a Lusail vuelve a convertirse en una competencia obligatoria a dos paradas, algo que a McLaren le salió mal la temporada pasada cuando no llamó a sus dos pilotos a boxes bajo un auto de seguridad y dejó escapar una posible victoria.

La razón de esto es sencilla: el trazado de Lusail es una auténtica tortura para las gomas. Una sucesión constante de curvas de media y alta velocidad aguarda al inicio de la vuelta, lo que pone al neumático delantero izquierdo al límite de forma precaria durante todo el recorrido. Resultó evidente lo mucho que se calentaban las gomas hacia el final de cada giro, ya que varios pilotos tuvieron enormes dificultades para bailar sobre los límites de la pista al atravesar la última curva.

También parece que Mercedes es el equipo que mejor ha entendido el circuito en comparación con el resto. Kimi Antonelli encabezó ambas sesiones de práctica, a pesar de no haber registrado ni una sola vuelta ideal con el compuesto blando, marcando así sus mejores tiempos con los medios —casi medio segundo por delante de la mejor vuelta con neumáticos blandos de la sesión—. "Mercedes está simplemente a otro nivel en comparación con todos los demás", fue el diagnóstico de Lando Norris (autor del mencionado registro con gomas blandas). "Creo que la brecha probablemente sea real. Diría que alrededor de siete décimas por vuelta. No nos estamos acercando a eso".

McLaren pareció ir encontrando un poco más el ritmo a medida que avanzaban las tandas, aunque se mostró reticente a utilizar su piso de última especificación en los entrenamientos dada la ferocidad de los lavaderos y las camas de grava alrededor de Lusail. Quienes consideran que este circuito es poco más que un festival plano de escapatorias quizá deban replantearse su punto de vista, ya que la grava demostró un apetito voraz por los componentes de los pisos a lo largo de las sesiones del viernes. Así que podría haber algo más de rendimiento a una vuelta por parte de McLaren, pero quizá no de la magnitud que Mercedes puede destapar con una vuelta limpia con neumáticos blandos.

En un top 10 ordenado por parejas, Red Bull quedó apenas una fracción por detrás de McLaren en ritmo a una vuelta, algo que Max Verstappen atribuyó a la dificultad para dar con el equilibrio adecuado en el RB22. "Por el momento está un poco demasiado desconectado, así que simplemente tenemos que intentar unir el balance", comentó, señalando que esto explicaba aproximadamente la mitad de su déficit actual frente a los autos de Mercedes. Esto es crucial, especialmente porque el equilibrio cambia a lo largo de una tanda a medida que los neumáticos pierden rendimiento.

Como se mencionó, los pilotos necesitan un buen nivel de agarre delantero para asegurarse de obtener la respuesta esperada al entrar en cada curva, pero esto también debe ir acompañado por la parte trasera para mantener el equilibrio en el paso por curva. Sin embargo, el agarre delantero se desvanece conforme las gomas delanteras se calientan y degradan, lo que perjudica esa fase de entrada. No obstante, si intentas compensar esto en exceso y configuras demasiado agarre delantero para el inicio de la tanda, el auto se vuelve demasiado nervioso y brusco cuando necesitas estabilidad.

Verstappen creía que su Red Bull tenía potencial.

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Lo ideal es trazar las curvas de Lusail con un solo movimiento fluido del volante para evitar desgastar de más los neumáticos delanteros, ya que tener que hacer un par de correcciones con la dirección en respuesta a un latigazo de sobreviraje añade una carga extra sobre las gomas.

Ferrari quedó otras 0.5 segundos más atrás, situándose a más de un segundo de los dos pilotos de Mercedes, y el equipo se mostró desconcertado por su abultada desventaja frente a los otros tres grandes. Charles Leclerc no ayudó a su causa con una salida por la grava que le costó tiempo en el garaje mientras su equipo reemplazaba el piso, pero en realidad no cambió la percepción de que el Cavallino Rampante está rezagado. "Realmente creo que hay algún factor atípico que necesitamos encontrar", reflexionó Leclerc, con Ferrari apenas 0.2 segundos por delante de los dos Racing Bulls. "Por el momento simplemente no hemos dado en el clavo, pero seguiremos trabajando para darle la vuelta a la situación mañana".

Existe la posibilidad de que McLaren y Red Bull se crucen en pista y estarán muy parejos en su batalla por el tercer puesto del campeonato de constructores, mientras que Racing Bulls no está lejos de Ferrari —y se ubica con un margen razonable por encima de Alpine y Audi—. Pero eso es solo ritmo a una vuelta: ¿cómo luce el panorama en las tandas largas?

Promedio de tandas largas en la FP2 en Qatar

POSICIÓN EQUIPO (PILOTO) TIEMPO PROM. VUELTAS NEUMÁTICO 1 Mercedes (ANT) 1m28.269s 15 M 2 Red Bull (VER) 1m28.949s 14 M 3 McLaren (NOR) 1m29.132s 12 M 4 Racing Bulls (LAW) 1m29.751s 13 M 5 Audi (HUL) 1m30.778s 12 M 6 Williams (SAI) 1m31.017s 14 M 7 Alpine (COL) 1m31.075s 9 M 8 Haas (CAM) 1m31.750s 10 M 9 Cadillac (BOT) 1m32.665s 11 M

*Ni Ferrari ni Aston Martin realizaron una tanda representativa con neumáticos medios.

Tomando los promedios de vuelta de todas las tandas con neumáticos medios, resulta evidente que Mercedes también cuenta con una ventaja de 0.7 segundos por vuelta en términos de ritmo de carrera. Esta vez supera con claridad a Red Bull, con McLaren apenas un poco por detrás de la escudería de Milton Keynes, a unos 0.2 segundos por giro. Ferrari realmente no completó una tanda larga adecuada con el compuesto medio; Hamilton dio apenas tres vueltas antes de que fallara su unidad de potencia, y Leclerc registró efectivamente solo dos vueltas "representativas" en su propio intento con medios antes de hacer el resto bajo un VSC.

Sería de esperar que Ferrari quede ubicado entre McLaren y Racing Bulls tal como están las cosas, pero el equipo no renuncia a la posibilidad de acercarse a Mercedes en ambos frentes.

"Mercedes parece particularmente rápido, no solo en comparación con nosotros, sino también en comparación con los demás", dijo el director deportivo de Ferrari, Diego Ioverno. "Puede ser por cualquier razón que su paquete aquí esté rindiendo incluso mejor que en el resto de la temporada, o tal vez hayan tomado decisiones diferentes en términos de plan de trabajo".

Ferrari está bastante lejos.

Photo by: Pauline Ballet - Formula 1

"Sea lo que sea —potencia, puesta a punto, peso del auto, carga de combustible—, están fuertes. Aparentemente están un paso por delante de todos los demás. Veremos mañana, en el resto del fin de semana, cómo rinden. Tenemos que pensar que es posible [acercarnos], de lo contrario ni siquiera lo intentaríamos. Haremos nuestro mejor esfuerzo y luego sacaremos conclusiones después de la clasificación y después de la carrera".

El Mercedes W17 parece haber encontrado un paso adelante en rendimiento a alta velocidad respecto al resto, en gran medida gracias a una combinación de modo de motor y carga aerodinámica. Quizá el equipo oficial haya logrado buenos avances en el despliegue de energía a la salida de las curvas aquí, pero también es justo destacar las actualizaciones con especificación de Malasia y los progresos que la escudería ha hecho para comprenderlas. Aunque estas novedades introdujeron mayor resistencia al avance en el paquete —a un nivel que pareció tomarlos por sorpresa en Sepang—, Mercedes evidentemente ha comenzado a extraer el máximo rendimiento en velocidad punta del nuevo monoplaza.

La degradación podría plantear un escenario distinto durante la carrera. Como se mencionó, el neumático delantero izquierdo recibirá un duro castigo alrededor del circuito el domingo, y cuidarlo brindará la oportunidad de tener mayor flexibilidad con la duración de las tandas. En teoría, si sale un auto de seguridad alrededor de la tercera vuelta, un equipo podría optar por detenerse en ese momento y simplemente llevar las gomas hasta el límite máximo de 27 vueltas por tanda... pero Pirelli no cree del todo que esto vaya a ser posible, punto que abordaremos en un momento.

Aunque la degradación mejoró de la FP1 a la FP2, es probable que veamos mucho graining durante la carrera, especialmente si los equipos no logran dar con el equilibrio adecuado y empiezan a sufrir deslizamientos en esas curvas de radio largo. Mantener con vida el neumático delantero izquierdo será vital en las primeras fases de cada tanda.

Todavía no es una conclusión definitiva, incluso si Mercedes parece estar en la cima del mundo por el momento. Red Bull debería encontrar más tiempo si logra "conectar" la parte delantera y trasera del auto, McLaren debería ganar rendimiento con la incorporación de su piso más reciente, y Ferrari... bueno, depende de lo que el equipo pueda descubrir en el simulador durante la noche. Uno pensaría que su SF-26, amable con los neumáticos, tendría ventaja en carreras de alta degradación, pero la debilidad de su tren delantero en circuitos como Lusail les complica la vida.

Racing Bulls parece ser el mejor del resto a estas alturas, como ya se ha vuelto habitual, pero el verdadero ritmo de Alpine no está del todo claro ya que Gasly no emprendió una tanda larga debido a su excursión por la grava justo después de la primera bandera roja. Audi también luce competitivo, sabiendo que unos cuantos puntos en las últimas dos carreras podrían elevarlo por encima de Haas en el campeonato de constructores.

Antonelli demostró una gran velocidad a una sola vuelta con el compuesto medio, además de un buen ritmo en tandas largas.

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Sin embargo, el momento de entrar a boxes lo será todo, tal como ocurrió en el gran premio del año pasado. Si no hay autos de seguridad, el poder de los undercuts y la diferencia de ritmo entre neumáticos deberían impactar fuertemente la carrera; pero incluso si hay un auto de seguridad temprano, la evaluación de Pirelli sobre las gomas tras la FP2 sugiere que incluso completar 20 vueltas con el mismo juego de neumáticos podría resultar difícil, y que algunos equipos podrían aventurarse a una estrategia de tres paradas solo para llegar al final de la carrera.

¿Y quién sabe qué clase de carrera podríamos terminar viendo si ese es el caso? Incluso si aparece un auto de seguridad temprano, podría no encerrar a los equipos en la misma dirección estratégica vista el año pasado, lo que sería entretenido para quienes disfrutan de los duelos más tácticos que ofrece la F1. Todas las apuestas están abiertas; quizá la FP3 ofrezca un mayor indicio sobre los verdaderos niveles de degradación que se esperan el domingo.

Más de la F1 :

Los stints de carrera de Lawson y Lindblad en la FP2 fueron prácticamente indistinguibles.

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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