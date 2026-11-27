Fórmula 1 GP de Qatar

La debilidad de Alpine en las curvas rápidas "sin dudas nos está perjudicando" en Qatar, dice Nielsen

Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly tuvieron dificultades para conducir el A526 este viernes en Qatar.

Federico Faturos

Edited: 27 nov 2026, 19:51

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Franco Colapinto había advertido que el circuito de Losail sería difícil para Alpine dadas las debilidades que tiene el monoplaza del equipo en la temporada 2026. Y tal como avisó el argentino, las mismas quedaron al desnudo durante los entrenamientos libres del viernes.

Después de una primera práctica relativamente positiva en la que Pierre Gasly fue décimo y Colapinto terminó 12°, el segundo ensayo fue claramente a peor para la escudería de Enstone: el piloto francés causó una bandera roja tras perder el control de su coche en la veloz curva 14 y el argentino no pudo ir más allá del 15° lugar.

"Está lidiando con un auto muy difícil. Ninguno de los dos pilotos está muy conforme con el equilibrio", dijo Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, al ser preguntado por el incidente de Gasly.

"Y eso se refleja en nuestro ritmo, especialmente en las curvas de alta velocidad. Pierre, obviamente, estaba empujando y se vio sorprendido. Así que no diría que todo se deba a un error de pilotaje".

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Las curvas rápidas han sido un problema para Alpine desde los inicios mismos de la temporada 2026. Al ser preguntado si, pese a los trabajos realizados durante el año, ese tipo de variantes sigue siendo la mayor debilidad del coche, Nielsen se mostró de acuerdo.

"Probablemente, sí. Nunca lo hemos ocultado desde el principio. Aparece y desaparece según ciertas características, la combinación de curvas y las temperaturas, entre otras cosas. Pero sin duda nos está perjudicando".

Con una sesión de entrenamientos aún por delante el sábado antes de la sesión de clasificación, Alpine trabajará durante la noche para encontrar respuestas que permitan mejorar las sensaciones de Colapinto y de Gasly.

"Todavía lo estamos analizando y tratando de determinar qué necesitamos hacer, para ser sincero. Pero tenemos el simulador en la fábrica. Esta noche tendremos al piloto trabajando allí. Y veremos qué podemos encontrar", concluyó Nielsen.

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