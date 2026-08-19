El inesperado llamado de Red Bull a Liam Lawson es una recompensa a su perseverancia

Llámalo karma cósmico o justicia poética, pero en el escenario del debut de Liam Lawson en la Fórmula 1, sustituyendo a Daniel Ricciardo en 2023, el neozelandés vuelve a reemplazar a un piloto de la estructura de Red Bull en Zandvoort y otra vez por una lesión en la mano.

Lawson acabó utilizando su etapa de cinco carreras con AlphaTauri en 2023 como plataforma de lanzamiento para dar el salto a tiempo completo, ya que la organización finalmente pasó página con Ricciardo en la segunda mitad de 2024.

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Eso llevó a su ascenso a Red Bull en 2025, por delante de Yuki Tsunoda, pero tras apenas dos fines de semana desastrosos, el neozelandés fue intercambiado sin ceremonias con Tsunoda y regresó al equipo satélite.

Tras haber quedado expuesto en un coche difícil sin tener tiempo suficiente para asentarse, Lawson podría haber bajado fácilmente la cabeza o quemado sus puentes. Pero desde entonces, el piloto de 24 años se ha ido rehabilitando de forma discreta pero constante, convirtiéndose en un piloto más completo en Racing Bulls mientras ayudaba a impulsar al equipo anglo-italiano hasta el sexto lugar en la clasificación de constructores el año´pasado.

"Me habría gustado pensar que, con la cantidad adecuada de tiempo, habría llegado a entenderlo, sinceramente", reflexionó Lawson sobre su breve etapa en Red Bull a finales del año pasado. "Dos carreras fueron... Sinceramente, ni siquiera las recuerdo realmente. Pero este año han pasado muchas cosas que me han hecho mucho más fuerte."

En el otro asiento de Racing Bulls, Isack Hadjar mantuvo su ventaja inicial al estar en el coche toda la temporada y fue, de media, el más rápido de los dos pilotos a una vuelta —por un margen cada vez menor—, y que el francés recibiera la llamada para unirse al equipo principal en 2026 fue la decisión lógica.

Liam Lawson disputó cinco carreras con AlphaTauri en 2023 comenzando en Zandvoort. Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Pero al mismo tiempo, Lawson también mostró suficiente velocidad, consistencia y resiliencia como para conseguir otra temporada, en la que está librando una ajustada batalla interna con el novato Arvid Lindblad. Lawson lidera a Lindblad 8-6 en el cara a cara de clasificación, y la pareja pelea regularmente por los puntos.

"Podíamos notar que, desde luego, no era el mismo, y no quiero decir que lo reconstruimos porque eso es un poco dramático, pero simplemente lo apoyamos y lo ayudamos donde pudimos", dijo el jefe de equipo Alan Permane en el podcast Beyond the Grid de F1.

"Estamos ahí para ayudarlo, pero él logró darle la vuelta. Trabajó duro en el simulador, trabajó duro fuera de la pista y en la pista, y creo que vimos eso culminar con algunas actuaciones realmente, realmente buenas.

"Está centrado como un láser y se puede ver en su pilotaje. Es mucho más consciente del coche, creo que trabaja mejor y más estrechamente con sus ingenieros, sabe lo que quiere del coche, es capaz de pilotarlo de una manera que saca lo mejor del coche.”

La dirección de Red Bull ha cambiado desde aquella fatídica etapa en Red Bull, con el jefe de equipo Christian Horner y el asesor de desarrollo de pilotos Helmut Marko fuera de escena. Pero Lawson ahora tiene la oportunidad de, al menos, volver a intentarlo en el equipo grande en un papel de sustituto.

Liam Lawson disputó apenas dos Grandes Premios durante su primera etapa en Red Bull. Photo by: Red Bull Content Pool

Saber que volverá a Racing Bulls una vez que sane la muñeca de Hadjar debería quitarle parte de esa presión. Pero como parte de una organización que existe para formar pilotos para el equipo principal, y con el piloto júnior Nikola Tsolov destacando en F2 y pareciendo destinado a tener una oportunidad en VCARB en algún momento del futuro cercano, Lawson tiene una oportunidad de elevar aún más su cotización y mejorar sus perspectivas de futuro.

Si todo va bien con la recuperación de Hadjar, la segunda etapa de Lawson con Red Bull bien podría ser incluso más corta que la primera.

Pero en la F1 pueden pasar cosas extrañas; basta con ver cómo el neozelandés tuvo su oportunidad en primer lugar. En el mejor de los casos, podría ser otra plataforma de lanzamiento para el futuro a largo plazo de Lawson.

En el peor, es una justa recompensa a su perseverancia y una forma de cerrar el círculo con un episodio de su carrera que le ha forjado el carácter.

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