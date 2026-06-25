Liam Lawson revela que el abuso online lo llevó a silenciar las redes de la F1: "Nunca vi nada igual"

Liam Lawson se ha sincerado sobre la realidad algo tóxica del fandom moderno de la Formula 1, revelando que se vio obligado a silenciar por completo todas las cuentas de redes sociales relacionadas con la F1 tras ser objeto de horribles abusos en línea.

El neozelandés sustituyó a Daniel Ricciardo en Racing Bulls después del Gran Premio de Singapur de 2024. Tras completar el resto de la temporada, firmó por Red Bull para reemplazar a Sergio Pérez en 2025. Sin embargo, después de solo dos carreras con el equipo de Milton Keynes, se vio degradado de nuevo a Racing Bulls y reemplazado por Yuki Tsunoda.

Durante una aparición en el pódcast High Performance, Lawson detalló cómo el lado oscuro de las redes sociales eclipsó rápidamente sus ambiciones en las carreras, lo que lo llevó a tomar medidas drásticas para proteger su salud mental.

Su choque en pista con Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México de 2024 fue el catalizador para que eliminara sus aplicaciones de redes sociales.

"Ha pasado tanto ahora, especialmente con todo lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, que sinceramente empiezas a ignorarlo porque hay tantas opiniones y rumores y cosas que circulan que son simplemente tan falsas que, si realmente te centraras en cada una de ellas, te volvería loco", dijo.

"Luego todo se reduce a cuánto miras siquiera las redes sociales y cosas así. Y eso es algo que prácticamente eliminé de mi vida. Todas las cuentas de Formula 1 están silenciadas. Están completamente silenciadas. Así que no veo nada relacionado con eso en línea. Entonces, había gente que me decía: 'Oh, ¿te enteraste de esto?' No, ni idea."

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cuando se le preguntó si eso le ayudó, Lawson añadió: "A mí sí. Marcó una gran diferencia. Hay pequeñas cosas que me han pasado en mi corta carrera y en Formula 1 hasta ahora que en su momento fueron bastante importantes, pero he mirado atrás y me he sentido agradecido por ellas.

"Eso fue lo de México, cuando me di cuenta de lo de Checo, cuando llegué por primera vez a finales de 2024, y tuvimos nuestro incidente en pista, y luego llegué, y ni siquiera tenía silenciadas las notificaciones de Instagram en ese momento.

"Y era simplemente mi teléfono... Nunca había visto nada igual. Los mensajes, los comentarios en las publicaciones, las cosas más locas que puedas imaginar que la gente dijera. Simplemente las cosas más horribles."

Después de confirmar que recibía tanto comentarios públicos como mensajes directos, Lawson explicó que entonces decidió eliminar sus aplicaciones de redes sociales durante el resto de la temporada.