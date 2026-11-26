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Lewis Hamilton sobre el último punto de tensión con Charles Leclerc: "Vamos a resolverlo"

Lewis Hamilton adoptó un tono conciliador mientras él y Charles Leclerc intentan convivir como pilotos número uno conjuntos en Ferrari después de su último choque en pista en Las Vegas

Filip Cleeren Stuart Codling

Publicado: 26 nov 2026, 17:14

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Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, dice que confía en que él y su compañero Charles Leclerc van a resolver las cosas tras su último roce en pista en el GP de Las Vegas de la semana pasada.

Tres semanas después de un costoso incidente en pista mientras peleaban por el liderato en México, que provocó el enojo del jefe del equipo, Fred Vasseur, la historia se repitió cuando Leclerc fue considerado responsable del contacto con Hamilton en las calles de Las Vegas, privando a ambos pilotos de un resultado sólido.

El choque provocó más enojo de Vasseur y nuevas conversaciones sobre cómo hará para alinear a sus dos pilotos número uno. "Es inaceptable", se enfureció Vasseur después de la carrera. "Es una falta de respeto hacia el equipo, hacia los patrocinadores, el mismo discurso que después de México. Creo que tuvimos una conversación clara en Sao Paulo. Hoy no fue profesional".

Hablando el jueves en Doha, Leclerc dijo que estaba "pensando mucho en intentar encontrar una solución junto con el equipo para asegurarnos de maximizar los puntos del equipo y de que episodios como el de la semana pasada no vuelvan a ocurrir", sin llegar a ofrecer sugerencias.

Hamilton también adoptó un tono conciliador y dijo que seguía convencido de que él y Leclerc podían convivir en armonía en el equipo como pilotos número uno conjuntos.

"Sí, sí. Vamos a resolverlo", dijo Hamilton. "Somos compañeros de equipo al final del día, y creo que siempre aprendemos de estas experiencias, aunque quizás no necesariamente lo parezca. Pero habrá aprendizajes que nos llevaremos de este período difícil.

"Sigo creyendo en todo lo que estamos construyendo y por lo que estamos trabajando en segundo plano. Vinimos aquí con el objetivo de llevar a Ferrari de vuelta a la cima".

Agregó: "Realmente aprendes en los momentos más duros. Y estos son definitivamente tiempos muy, muy desafiantes para Fred, Charles y para mí. Pero creo que estos son los momentos en los que realmente aprendes y te acercas más a través de la conversación, de la comunicación y de tener esas reuniones".

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Hamilton reveló que él y Leclerc han repasado cada curva y cada incidente entre ambos este año, lo que también incluyó un choque en Monza. Pero el siete veces campeón del mundo también reconoció que cada incidente es diferente y dinámico, por lo que no es tan simple como imponer reglas estrictas de carrera. En cambio, sugirió que él y Leclerc tienen que usar su instinto mientras mantienen los intereses del equipo en el fondo de sus mentes.

"Nunca podés cubrir todo, porque cada escenario es diferente", explicó Hamilton.

"Pero definitivamente podés repasar cada carrera, curva por curva, y discutir las cosas, que es lo que Charles y yo hemos hecho.

"Pero siempre va a haber algo nuevo que quizás no habías previsto. También tenés que usar tu instinto, y en el centro siempre tenés que tener al equipo. Hablando por mí, cuando estoy manejando, cuando estoy atacando, sea quien sea en pista, siempre estoy pensando: 'OK, ¿cómo va a impactar esto en todos los que están detrás de mí, a nivel de equipo?' Así que realmente intento ser lo más responsable posible y tomar la mejor decisión cuando estoy atacando, creo".

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