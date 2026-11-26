Fórmula 1 GP de Qatar

Leclerc, molesto por quienes cuestionan su integridad: "No hay nada más claro que el amor que tengo por Ferrari"

Leclerc y Hamilton se han enredado varias veces desde el parón de verano de la F1 2026

Ed Hardy

Publicado: 26 nov 2026, 16:48

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Charles Leclerc quedó furioso con quienes cuestionan su "integridad y amor por Ferrari" después de otro choque con su compañero de equipo en Fórmula 1, Lewis Hamilton, tras pedir encontrar una "solución".

La dupla de Ferrari ha estado enfrentada en varias ocasiones durante la segunda mitad de la campaña 2026 de F1, con roces en Monza, Zandvoort y México antes de su último cruce en Las Vegas.

El fin de semana pasado, Leclerc intentó adelantar a Hamilton por la sexta posición por el interior de la curva 7, pero recibió una penalización de 10 segundos por provocar un trompo, lo que dejó furioso al jefe del equipo, Fred Vasseur.

El francés dijo por la radio del equipo durante la vuelta de enfriamiento: "Charles, quiero verte al final de la carrera, antes que cualquier otra cosa".

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Ahora, una semana después en Qatar, Leclerc aceptó la responsabilidad por el choque "inaceptable", pero rechazó cualquier teoría de que esté intentando establecer su dominio como piloto número uno de Ferrari.

"No tengo absolutamente ninguna cláusula que diga eso en mi contrato", dijo Leclerc, quien firmó una renovación multianual en junio. "Nunca fue algo que me interesara ni algo que yo personalmente quisiera.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto

"Así que no, no la tengo. Creo que lo único que no me gusta ver es a la gente cuestionando mi integridad hacia el equipo, mi amor por el equipo. Estoy en Ferrari desde 2019.

"Creo que no hay nada más claro que el amor que tengo por el equipo y voy a hacer absolutamente todo para llevar a Ferrari de nuevo a la cima.

"Luego, por supuesto, los errores ocurren en el camino y siempre ocurrirán. Solo tenemos que minimizarlos, y particularmente entre compañeros de equipo.

"Pero sí, creo que es más ese cuestionamiento que he visto circular lo que me duele más que cualquier otra cosa.

"El resto es mucho ruido y no es el momento más agradable, pero es parte del juego y tengo que aceptarlo".

Leclerc insistió luego en que la relación entre él y el siete veces campeón del mundo sigue siendo "muy buena", y sostuvo que gran parte de lo que se dice se ha amplificado por lo que implica correr para Ferrari.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Por eso, el equipo busca encontrar una solución con varias conversaciones internas, que comenzaron después del incidente de México, en medio de las críticas de Hamilton a la actitud de "todo o nada" de Leclerc al correr.

"Al menos un año más juntos, tenemos que hacer lo mejor para el equipo", dijo Leclerc, con el contrato actual de Hamilton venciendo a finales de 2027.

"Así que creo que he estado pensando mucho en intentar encontrar una solución junto con el equipo para asegurarnos de maximizar los puntos del equipo y que episodios como el de la semana pasada no vuelvan a ocurrir.

"Esa es mi principal prioridad. Estamos realmente muy enfocados en intentar encontrar una solución que funcione, especialmente porque de verdad creo que estamos en un buen momento.

"Si el año que viene vamos a estar en una posición de pelear por el campeonato, es aún más importante encontrar la solución adecuada para los dos y llevar a Ferrari de nuevo a la cima".

Leclerc finalmente terminó 10° en Vegas, con Hamilton tres puestos por delante, dejando a Ferrari todavía segundo en el campeonato antes de las dos últimas rondas: Qatar y Abu Dhabi.

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