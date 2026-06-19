Leclerc será capaz de resistir la presión de Hamilton en Ferrari, dice Coulthard

El ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard cree que Charles Leclerc tiene la madurez necesaria para manejar la intensa presión de ser compañero del siete veces campeón Lewis Hamilton, e insiste en que el piloto monegasco entenderá que no puede vencer al británico todos y cada uno de los fines de semana.

La dinámica en Ferrari ha sido objeto de escrutinio tras la primera victoria de Hamilton con el equipo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Mientras el piloto de 41 años celebraba este gran hito, Leclerc soportó un fin de semana frustrante después de sufrir un accidente en la clasificación y retirarse de la carrera debido a un problema con la dirección asistida.

Hablando en el podcast Up To Speed, Coulthard opinó sobre los debates en curso en torno a Leclerc y cómo lidiará con la nueva presión de su compañero de equipo.

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"Creo que ahora ya es lo bastante maduro en su carrera como para entender que, compitiendo contra un siete veces campeón del mundo, desde luego no vas a vencerlo todo el tiempo", dijo el ex piloto de Red Bull.

"Probablemente le resultó un poco más fácil de lo que esperaba cuando Hamilton llegó desde Mercedes, básicamente seguía marcando el ritmo dentro del equipo. Pero lo que hemos visto este año, piensa en Shanghái, donde se adelantaron, se devolvieron el adelantamiento, luchando. Nos preguntábamos: '¿Está Ferrari haciendo lo correcto, dejando correr a sus pilotos?' Pero en realidad, fue un entretenimiento brillante para nosotros, y fue la primera señal de que Lewis Hamilton había vuelto a su brillante mejor nivel.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Así que estará decepcionado con su propio rendimiento en los últimos dos grandes premios. Tiene un contrato seguro de varios millones de dólares de cara al futuro.

"Incluso si ocurriera lo peor para él y Lewis siguiera rindiendo, consiguiera las victorias, ganara el campeonato, seguramente Lewis solo estará por aquí otros dos años, tres años. No me imagino que vaya a seguir por los próximos cinco años, que imagino es la duración del contrato de Charles."

Hamilton ocupa actualmente el segundo lugar en el campeonato de pilotos, a 41 puntos del líder Kimi Antonelli. Leclerc es cuarto, a 40 puntos de su compañero de equipo.

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