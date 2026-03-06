Leclerc quedó impresionado con el ritmo de Mercedes tras ya no ocultar nada

El ritmode Mercedes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia demuestra que las Flechas Plateadas no están ocultando su verdadero rendimiento como solían hacer, según Charles Leclerc.

McLaren fue el más rápido el viernes en Melbourne, con Oscar Piastri marcando una vuelta en 1m19.729s; Mercedes quedó a dos décimas, con Kimi Antonelli marcando un tiempo de 1m19.943s, pero el ritmo del W17 en las tandas largas impresionó especialmente a Leclerc, que terminó a más de medio segundo del ritmo de Piastri tras un par de salidas de pista.

"Creo que Mercedes está mostrando poco a poco un poco más de lo que tiene, y en la FP2 estamos empezando a ver dónde nos quedamos atrás en comparación con ellos", dijo el monegasco. "Es evidente que son muy fuertes, especialmente en cuanto al ritmo de carrera. No sé cuánto margen les queda en cuanto al ritmo de clasificación, pero en cuanto al ritmo de carrera parecen ser muy fuertes en comparación con nosotros".

"En cuanto al ritmo de carrera, han sido muy, muy impresionantes", añadió. "En cuanto al ritmo de clasificación, de nuevo, es difícil saber cuánto más hay por venir. Oscar ha hecho una vuelta muy impresionante, pero tampoco sé qué están haciendo entre los coches, porque quizá estén probando cosas diferentes entre ellos, ya que Lando estaba bastante atrás".

"De nuevo, es la primera carrera de un coche completamente nuevo, así que hay muchos interrogantes, pero a largo plazo diría que se tiene una idea un poco más clara de lo que está pasando con el rendimiento de todos hasta ahora. Espero equivocarme y que mañana seamos mucho más rápidos, pero por el momento parece que Mercedes está un paso por delante y luego vienen Red Bull, McLaren y nosotros".

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

El compañero de Leclerc, Lewis Hamilton, estuvo más cerca de la cabeza, con una vuelta dos décimas más rápida en 1m20.050s, y el piloto de 28 años ha admitido que tiene trabajo por delante después de que un experimento de configuración no diera los resultados esperados.

"No me centro realmente en [Mercedes], tenemos muchas cosas que mejorar en nuestro coche", señaló Leclerc. "En la FP2 probé algo bastante agresivo que no funcionó, así que mañana volveré a un margen más razonable y veremos cómo queda.

"Todavía queda trabajo por hacer. Como siempre he dicho, Melbourne y Shanghái son probablemente los dos circuitos más difíciles para mí de la temporada, y siempre me cuesta bastante, así que es un reto. Pero eso no debería ser una excusa, y de hecho disfruto con ese reto, y trabajaré duro para darle la vuelta a la situación mañana".

Leclerc ganó el GP de Australia de 2022 desde la pole position, pero su compañero de equipo Carlos Sainz le superó en la clasificación los dos años siguientes, con el español liderando un doblete de Ferrari en 2024.

El año pasado, Leclerc superó a Hamilton en su camino hacia un modesto octavo puesto en la carrera.