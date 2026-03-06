Cadillac explica los verdaderos problemas de Checo Pérez el viernes en Australia
Pat Symonds salió a explicar las dificultades que experimentó Sergio Pérez durante la jornada del viernes en Australia en el debut de Cadillac en la F1.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
El debut oficial de Cadillac en la Fórmula 1 ha sido un bautismo de fuego para el equipo estadounidense. Tras una jornada de viernes marcada por la inconsistencia mecánica en el garaje del mexicano Sergio Pérez, el director técnico de la escudería y uno de los arquitectos del reglamento de 2026, Pat Symonds, salió a aclarar la naturaleza de los fallos que mantuvieron al tapatío más tiempo en los boxes que en la pista.
Aunque inicialmente Cadillac informó de un fallo electrónico menor, Symonds reveló que la situación fue mucho más profunda y laboriosa para sus mecánicos. “No fue un sensor. Tuvimos dos problemas distintos y totalmente inconexos”, explicó el ingeniero británico.
El primer contratiempo surgió al finalizar la FP1, cuando se detectó una anomalía en el sistema de combustible. La gravedad del asunto no radicaba solo en la pieza, sino en el acceso a la misma: “Para arreglarlo, tuvimos que retirar la batería principal, lo cual es un trabajo considerablemente largo. Por eso Checo salió tarde a la segunda sesión”, detalló Symonds. Por si fuera poco, apenas el mexicano pudo retomar el rodaje, una fuga hidráulica —aún bajo análisis— obligó a terminar su jornada antes de lo previsto, privándolo de completar las simulaciones de carrera esenciales para el domingo.
A pesar del accidentado día de Pérez, Symonds rescató el contraste con el garaje de Valtteri Bottas, quien tuvo un viernes "normal" y recolectó los datos que el equipo tanto necesitaba. “Llegamos a mañana con mucho más conocimiento gracias al trabajo de Valtteri, aunque el día de Checo fue sumamente accidentado”, concluyó.
Las dificultades de tener dos coches en pista
Para una estructura que debuta desde cero, el paso de las pruebas de invierno a un fin de semana de Gran Premio representa un salto exponencial en complejidad. Symonds, con décadas de experiencia en el "Gran Circo", fue tajante al explicar que operar dos monoplazas en un entorno competitivo no es simplemente duplicar el esfuerzo, sino multiplicarlo.
“Poner dos coches ahí fuera no es el doble de difícil que uno; es como cuatro veces más difícil”, afirmó Symonds. El ingeniero destacó que el mayor obstáculo para Cadillac en este momento es la falta de continuidad operativa. Al ser una escudería nueva, gran parte del personal está aprendiendo a trabajar en conjunto bajo la presión real del cronómetro por primera vez.
“Por definición, nosotros no podemos tener continuidad todavía. Tenemos a mucha gente trabajando junta por primera vez”, señaló. Sin embargo, se mostró orgulloso del desempeño humano: “El equipo se ha desempeñado de manera soberbia durante el invierno y en este primer día. Estamos operando a un nivel que, en muchas áreas, ya es de la parte delantera de la parrilla”.
De cara a la clasificación de mañana, Symonds anticipa un escenario caótico debido a la gestión de energía y el tráfico, pero confía en que las herramientas de simulación del equipo compensen la falta de rodaje en pista. “Extrañaba este espíritu de competición. Es un equipo fabuloso y, aunque nos llevará tiempo escalar, estamos en el camino correcto”, finalizó.
