Leclerc advierte que "no será fácil adelantar" en el GP de Canadá

Será un Gran Premio de Canadá cuesta arriba para Charles Leclerc, ya que tendrá que salir desde el fondo de la parrilla como consecuencia de la sanción que recibió por sustituir la unidad de potencia.

El monegasco, que viene de retirarse en dos de las últimas tres carreras (España y Azerbaiyán) mientras era líder por problemas de fiabilidad en la unidad de potencia, intentará remontar desde el 19° cajón de salida, que lo tendrá solo por delante de Yuki Tsunoda, quien también penaliza por cambio de motor.

A pesar de la sanción, Leclerc decidió salir a la pista durante la Q1 en la sesión de clasificación. Una elección que desde fuera parecía arriesgada dadas las difíciles condiciones meteorológicas con las que tuvieron que lidiar los pilotos.

Al final de la sesión fue el propio Leclerc quien explicó por qué Ferrari, en consulta con el monegasco, había decidido ir a la Q1.

"Terminar por delante de Tsunoda nos habría permitido salir por delante de él mañana y en un fin de semana como éste tenemos que aprovechar cualquier oportunidad. En cualquier caso, fue bueno dar unas cuantas vueltas aunque no me arriesgué para no dañar el coche. Quería intentar obtener información y todo salió bien".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

En una pista que evolucionó rápidamente en Montreal, Leclerc admitió que encontró buenas sensaciones al volante de su F1-75, subrayando la mejora realizada por Ferrari en mojado respecto a temporadas anteriores.

"Las condiciones eran bastante complicadas, pero las sensaciones eran buenas. Esto es un aspecto positivo porque en los dos últimos años hemos tenido muchas dificultades con la lluvia, mientras que hoy todas las sensaciones han sido positivas".

Con el sábado terminado antes de tiempo, ya es hora de pensar en el domingo para Leclerc. La vuelta al podio parece complicada, pero para el monegasco el principal objetivo será acumular el mayor número de puntos posible.

"Obviamente, los puntos serán importantes. No será fácil adelantar aquí y no será una carrera fácil. De todos modos, tuvimos que tomar una decisión y tuvimos que instalar el nuevo motor en esta pista. Intentaremos conseguir el máximo mañana y lo daré todo".