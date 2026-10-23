Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Leclerc domina el viernes en Austin seguido por Antonelli, Colapinto 15° y Checo Pérez en 21°
Charles Leclerc cerró como el mejor la primera jornada del Gran Premio de los Estados Unidos. Franco Colapinto se enfocó en el ritmo de carrera y Sergio Pérez regresó a su Cadillac.
Luis Ramírez
Edited: 23 oct 2026, 22:02
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Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Aunque los pilotos de Ferrari han limitado la ventaja que podrían adquirir con el paquete de actualizaciones que han montado en el Gran Premio de los Estados Unidos, la realidad es que el viernes demostró que han obtenido una mejora de rendimiento con Charles Leclerc llevándose la totalidad del viernes.
Cuando fue el momento de colocar las gomas blandas para la segunda práctica, Leclerc registró una vuelta de 1m35.291s para confirmar la supremacía de los de Maranello aunque con la mínima ventaja sobre el Mercedes del líder del campeonato de pilotos, Andrea Kimi Antonelli.
Antonelli, quien necesita ganar y una serie de combinación de resultados para lograr su primer cetro dentro de la máxima categoría, quedó a 0.042s de lo hecho el de Mónaco y saco más de una décima de ventaja respecto al Red Bull de Max Verstappen, tercero de la tanda.
Horarios de clasificación de Austin:
Fórmula 1Horarios y dónde ver la FP3 y clasificación del GP de Estados Unidos 2026 de F1 este sábado
A diferencia de la primera sesión, Isack Hadjar, compañero de Verstappen, no logró mantenerse cerca del ritmo y se ubicó hasta la novena posición a 1.1 segundos de diferencia de Leclerc y casi un segundo respecto al cuatro veces campeón del mundo.
Lewis Hamilton y George Russell cerraron los cinco primeros pero con una desventaja de más de medio segundo respecto a lo hecho por Leclerc.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Chris Graythen / Getty Images
Liam Lawson se ubicó como el mejor de los Racing Bulls en la sexta plaza justo por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. El resultado del neozelandés es un impulso en la batalla que libran contra los Alpine donde el mejor del equipo francés fue Pierer Gasly colocándose en la posición 12 a medio segundo de diferencia de Lawson y apenas por delante de Arvid Lindblad.
El argentino Franco Colapinto, quien tendrá que pagar una penalización, se ubicó en el puesto 15 aunque enfocado en el programa en ritmo de carrera ante la necesidad de tener que remontar el domingo.
Por su parte, Sergio Pérez, quien recuperó los controles del Cadillac marcado con el número 11, finalizó en la posición 21 a seis décimas de diferencia de su compañero Valtteri Bottas, posición 19.
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