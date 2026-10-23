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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Horarios y dónde ver la FP3 y clasificación del GP de Estados Unidos 2026 de F1 este sábado

La sesión de clasificación será intensa en el Circuito de Las Américas y te dejamos la guía para seguirlo en Latinoamérica.

Luis Ramírez

Publicado: 23 oct 2026, 21:57

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

La sesión para ordenar la parrilla de salida será una de las más disputadas en la temporada en los Estados Unidos. Si bien Ferrari se ha manifestado como el mejor durante la jornada del viernes, Mercedes y Red Bull están en la contienda.

La atención se centrará en la posición que pueda obtener Andrea Kimi Antonelli quien tiene su primer chance de lograr el campeonato este fin de semana.

Franco Colapinto buscará llegar a la Q3 para intentar salvar la mayor cantidad de posiciones de cara a la sanción que enfrentará el domingo. Sergio Pérez buscará lo máximo con un Cadillac que aún está lejos de la Q2.

Más de la F1 :

Horarios de la FP3 y la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos

La sesión del sábado pronostica altas temperaturas en el circuito de Las Américas por lo que colocar el neumático en la temperatura correcta de operación será crítico para aprovecharlo en clasificación.

Práctica 3 - Sábado 24 de octubre de 2026

México: 11:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 11:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 12:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 13:30h

Argentina: 14:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 14:30h

Clasificación - Sábado 24 de octubre de 2026

México: 15:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 15:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 16:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 17:00h

Argentina: 18:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 18:00h

Horarios y canales de televisión para la FP3 y la clasificación del GP de Estados Unidos

Más de la F1 :

Los ganadores de la pole del Gran Premio de los Estados Unidos

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