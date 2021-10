Leclerc: lo intentamos, pero los neumáticos me engañaron

Una apuesta que no funcionó. Charles Leclerc hizo su mejor esfuerzo para terminar el Gran Premio de Turquía en el escalón más alto del podio, pero la estrategia que se ideó con el muro de boxes no dio resultado.

Leclerc condujo casi toda la carrera en tercera posición, manteniendo siempre a la vista el Red Bull de Max Verstappen, pero cuando hubo que elegir entre entrar en boxes a falta de 20 vueltas, y conformarse con el tercer puesto, o arriesgarlo todo, el monegasco se vio tentado por la segunda opción.

El piloto de Ferrari permaneció en pista con neumáticos intermedios desgastados, mientras que Bottas, Verstappen y Pérez ya habían entrado en boxes para montar los nuevos neumáticos verdes de Pirelli. De este modo, Charles se encontró momentáneamente en primera posición, pero el rendimiento que ofrecían los nuevos neumáticos permitió al piloto finlandés de Mercedes pasarlo con facilidad y adelantarle sin problemas.

Una vez evaporada la ilusión de la victoria, Leclerc entró en boxes en la vuelta 47 y volvió a la pista por delante de Pérez, pero los nuevos intermedios no ofrecieron inmediatamente un agarre óptimo y Charles vio cómo se esfumaba su tercer escalón del podio.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Al final de la carrera, el monegasco se mostró decepcionado con un resultado que no anula una actuación importante. Leclerc brilló a pesar de una puesta a punto que no se ajustaba a las precarias condiciones de agarre que ofrecía la pista de Estambul.

Charles explicó por qué decidió retrasar la entrada a pits luego de que el plan original era no detenerse en toda la carrera, pero el comportamiento anormal de los intermedios dificultó esto.

"Lo intentamos hasta el final. Estos intermedios funcionaron de una manera muy extraña porque cuando la mayoría de los pilotos pararon pudimos rodar más fuerte durante las primeras 7 u 8 vueltas después de sus detenciones”.

"Pensamos que tal vez no sería necesario ir a los pits, pero después de ese tiempo, cuando se eliminó el granulado, los nuevos intermedios proporcionaron un rendimiento superior. Paramos porque estábamos perdiendo mucho tiempo, pero era demasiado tarde porque tenía graining en los neumáticos nuevos”.

Inmediatamente después de la parada, se esperaba que Leclerc pudiera defenderse de Pérez sin problemas, pero el graining en la parte trasera puso en crisis al monegasco.

"Cuando salí de los boxes sentí que tenía poco agarre en la parte trasera. Cuando también tuve graining en la parte delantera la situación se equilibró, pero para entonces estaba a más de cinco segundos de Pérez".

A pesar de la decepción por el podio, Leclerc habló de un Ferrari competitivo en la pista de Istanbul Park.

"Definitivamente fue un coche muy competitivo en el primer stint, mientras que del segundo no puedo hacer un juicio porque los neumáticos no estaban en las condiciones ideales. Fue un fin de semana positivo en general, pero el final de la carrera me dejó decepcionado".