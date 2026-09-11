Leclerc da detalles sobre su problema de visión tras su gran choque en Monza
Charles Leclerc quedó sacudido por su accidente del pasado domingo, pero salió ileso pese al susto vivido en Monza.
Charles Leclerc ha dado nuevos detalles sobre las consecuencias de su accidente en el Gran Premio de Italia, explicando que su problema de visión fue "muy breve".
Leclerc perdió el control de su Ferrari a alta velocidad en la segunda vuelta de la carrera de Monza, estrellándose contra las barreras a la salida de la Parabolica. Fue su tercer abandono de la temporada 2026.
El monegasco recibió el alta del centro médico, pero aun así dijo que necesitaría revisiones adicionales para asegurarse de que estaba en condiciones para el GP de España de este fin de semana en Madrid.
"El cuello estaba bien, fue solo la visión un poco al principio," dijo Leclerc el domingo. "El ojo derecho no me daba muy buena visión, pero ahora está todo bien, así que eso era lo que más me preocupaba al salir del coche."
Cuatro días después, en el paddock de Madring, el piloto de 28 años confirmó que su problema de visión había resultado ser muy breve.
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Preguntado sobre si ese problema le hizo dudar de si podría pilotar en Madrid, Leclerc respondió: "No, no hasta ese punto.
"Volví a sentir la rigidez y probablemente un poco de dolor en el cuello el lunes. Pero en cuanto a la visión fue muy breve. Justo después de subirme al coche [médico], un ojo estaba, no sé, quizá no funcionando correctamente, pero luego estuvo completamente bien después de unos segundos, así que no estaba demasiado preocupado.
"Sabía que había sido un golpe fuerte, y obviamente eso nunca es bueno para el cuerpo, pero enseguida pude ver bastante bien."
Aunque algo magullado, Leclerc añadió que su revisión médica, que atendió "bastantes cosas", sí salió según lo previsto.
"Fue bastante fuerte, probablemente desde fuera también pareció fuerte, pero también se sintió como algo fuerte," dijo sobre el golpe. "A veces puede parecer bastante grande desde fuera, pero desde el coche está bien.
"Al salir no me sentía demasiado bien, pero en realidad fue solo el shock. Me hice bastantes revisiones y bastantes tratamientos en los dos primeros días, sobre todo para el cuello porque lo sentía un poco rígido, lo cual supongo que es normal, pero ahora estoy bien.
"Todas las revisiones que me hice salieron bien; realmente no puedo decírtelo, sinceramente… en el mundo médico, cada revisión del cuello se llama de una forma demasiado difícil para que la recuerde. Me hice muchas revisiones y todo estaba bien."
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