Charles Leclerc busca respuestas a sus problemas con el Ferrari de 2026

Mientras Lewis Hamilton salió del garaje de Ferrari lleno de sonrisas tras conseguir la pole sprint, hubo menos que celebrar al otro lado del garaje, ya que Charles Leclerc terminó a más de tres décimas de su compañero de equipo y tuvo que conformarse con el cuarto puesto en la parrilla de la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.

Aunque Leclerc a menudo ha destacado en clasificación en los últimos años – incluida la temporada pasada, especialmente en comparación con su compañero de equipo – el monegasco cree que las dificultades de este año forman parte de una tendencia más amplia.

Leclerc sigue buscando las sensaciones adecuadas con el SF-26 y aún no ha encontrado respuestas claras.

Tras el Gran Premio de Mónaco, cambió los discos de freno Brembo por los de Carbone Industrie y, aunque eso ha mejorado ligeramente sus sensaciones al frenar, desde luego no ha resuelto todos los problemas subyacentes.

Preguntado sobre qué le falta exactamente en comparación con Hamilton, el ganador de ocho grandes premios respondió: "Eso es lo que estoy analizando en este momento. Obviamente, hace un tiempo que me di cuenta de que no tenía la misma facilidad que tenía con el coche del año pasado.

"Incluso cuando empujo y cuando junto las cosas, hablamos de centésimas."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Según Leclerc, eso significa que aún queda trabajo por hacer, en particular para recuperar la confianza necesaria para extraer los últimos porcentajes del Ferrari cuando realmente importa.

"Lewis está más a menudo al 100% del potencial del coche, y yo no. Así que tengo que trabajar en todo, la verdad", añadió.

La situación tampoco es del todo sencilla. Leclerc explicó que en Austria se sintió cómodo hasta la clasificación, y que el ritmo de carrera del domingo se convirtió en el principal problema.

En Spielberg, salió por delante de Hamilton en la parrilla, pero en Silverstone admitió que sufrió mucho más a una vuelta de lo que había sufrido en Austria: "Creo que lo más importante es simplemente mi sensación con este coche.

"Cuando no acabas de tener la sensación, entonces es difícil extraer el tiempo por vuelta y tener la confianza cada sábado al entrar en clasificación para llegar al límite del coche, algo que me está costando hacer.

"[Se trata de] ser constante, de estar a mi 100%. En SQ1 y SQ2 estuve cerca de ello, y también tenía bastante confianza para la SQ3, pero luego perdí el coche. Simplemente no siento el coche tan bien como debería."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ferrari se sorprende a sí misma en Silverstone

La situación es aún más frustrante para Leclerc, ya que el coche de Ferrari de 2026 claramente tiene potencial.

Eso volvió a quedar claro el viernes en Silverstone, para sorpresa de muchos dentro de la Scuderia. El equipo de Frederic Vasseur esperaba sufrir en el circuito sensible a la potencia, pero resultó ser exactamente lo contrario.

"Estamos extremadamente sorprendidos de que Lewis haya conseguido la pole hoy, pero en general esperábamos una diferencia mucho mayor con los coches de delante", continuó Leclerc.

"Es un buen paso adelante, pero sí, como equipo estamos muy, muy sorprendidos de ser tan competitivos en una pista como esta."

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