Lawson destaca que Racing Bulls no falla al desarrollar el coche en lo que va de 2026

Cuando se habla de las sorpresas positivas de la primera mitad de la temporada, no se puede pasar por alto a Racing Bulls. Aunque los cuatro equipos punteros vuelven a ser la fuerza motriz también bajo el nuevo reglamento, de modo que el equilibrio de fuerzas no ha cambiado demasiado, justo detrás aparece el equipo B de Red Bull.

La escudería ha podido sumar hasta ahora 66 puntos esta temporada y ocupa así el quinto puesto en el campeonato de constructores. Si bien Alpine había comenzado el año un tanto mejor, la escudería de Enstone lleva varias carreras estancada y fue superada por los de Faenza, que en las últimas seis carreras terminaron cinco veces con ambos coches en los puntos.

Eso se debe, por un lado, a un debut correcto de Arvid Lindblad, pero al mismo tiempo también a una clara mejora de Liam Lawson, que ya ha podido sumar 43 puntos y lidera así la zona media, a solo 25 puntos respecto a Isack Hadjar en el segundo Red Bull.

"Muy, muy fuerte", valora el neozelandés la primera mitad de la temporada desde el punto de vista del equipo. "Realmente hemos sumado puntos de forma constante." De hecho: solo en Miami los Racing Bulls no consiguieron puntos; por lo demás, siempre fueron al menos dos.

Un desarrollo más fuerte que nunca

Lo que Lawson quiere destacar sobre todo es el desarrollo que ha llevado a cabo el equipo, que según él ha sido más fuerte que nunca. "Hasta ahora, creo que todo lo que hemos traído ha funcionado muy, muy bien", elogia. "Y eso es algo difícil en la Fórmula 1."

"Cuando las piezas empiezan a funcionar, te mueves en una dirección bastante buena", dice Lawson. "Pero ves equipos que desarrollan algo y luego llevan piezas a la carrera que no funcionan como se pensaba. Entonces, en cierto modo, tienes que dar tres pasos atrás para casi volver a encontrar tu camino."

"Y creo que eso es algo que no hemos tenido que hacer este año. Todo lo que hemos hecho ha funcionado muy bien."

Además, Racing Bulls también ha sido "muy fuerte" este año a la hora de optimizar el paquete existente en cada fin de semana. "Creo que empezamos mucho más cerca de nuestros reglajes de clasificación y tenemos un coche bastante agresivo. Pero para nosotros ha sido fácil de conducir. Así que sí, estuve muy, muy satisfecho con eso."

No solo Dan Fallows en el foco

Un elemento importante podría ser en el futuro Dan Fallows. El antiguo ingeniero jefe de Red Bull volvió a fichar por la marca tras una breve etapa en Aston Martin, pero esta vez en el equipo pequeño. Aunque no tuvo influencia en el coche actual, ya que se incorporó en abril, desde entonces puede aportar ideas como jefe técnico y marcar la dirección.

Lawson no quiere atribuir la tendencia al alza a una sola persona, ya que hay muchos empleados trabajando entre bastidores. "Creo que es simplemente algo en lo que el equipo entre bastidores, especialmente en la fábrica, ha hecho un trabajo muy, muy bueno."

"Realmente ha sido el aspecto del desarrollo el que ha sido muy, muy fuerte. Principalmente, por tanto, lo que ha ocurrido en el desarrollo aerodinámico. También el tiempo de túnel de viento que el equipo ha utilizado. Creo que todo eso se maximizó y este año simplemente fue mejor que en años anteriores", finalizó.