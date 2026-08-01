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Fórmula 1 Test Pirelli Hungría

El consejo del jefe de Racing Bulls a sus pilotos de F1: aprendan de Max Verstappen

Alan Permane, director de Racing Bulls F1, ha indicado a Liam Lawson y Arvid Lindblad que presten atención a la forma en que Max Verstappen se comunica por la radio del equipo.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El director del equipo Racing Bulls de Fórmula 1, Alan Permane, ha aconsejado a sus pilotos, Liam Lawson y Arvid Lindblad, que escuchen las comunicaciones por radio de Max Verstappen.

Lawson y Lindblad conforman, con diferencia, la pareja de pilotos menos experimentada de la parrilla de 2026, con un total de 35 salidas en Grandes Premios entre ambos al inicio de la temporada —muchas menos que la segunda pareja menos experimentada, Mercedes George Russell y Kimi Antonelli (176 salidas).

Huelga decir que el neozelandés de 24 años y el sueco-británico, que pronto cumplirá 19, tienen mucho que aprender, y el cuatro veces campeón del mundo de Red Bull es, sencillamente, un ejemplo magnífico a seguir, opina Permane.

"De momento, utilizamos el GPS y escuchamos su radio", explicó el jefe del equipo en el Gran Premio de Bélgica. "Una de las cosas que siempre les digo a nuestros chicos es: “Escuchen cómo se comunica. Fijénse en lo tranquilo que está siempre. Fijaos en lo buenos que son sus comentarios”.

"Creo que es un gran ejemplo para los pilotos jóvenes, y por eso lo considero un referente, no solo por su ritmo, sino porque su comportamiento tanto dentro como fuera del coche es, por lo que veo, ejemplar. Por eso me gusta utilizarlo como guía para los más jóvenes".

A pesar de la propiedad compartida entre Red Bull y Racing Bulls, el equipo hermano solo utiliza lo que está a disposición de todas las demás escuderías del campeonato.

Liam Lawson, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls; Alan Permane, Racing Bulls; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto de: Luca Barsali - NurPhoto - Getty Images

Casualmente, en el Gran Premio de Austria le preguntaron a Lawson si seguía aprendiendo cosas de su antiguo compañero de equipo, tras haber pasado dos rondas sin éxito en Red Bull a principios de 2025 antes de ser relegado de nuevo a la escudería con sede en Faenza.

"Observamos a todos los pilotos", dijo Lawson. "Obviamente, se trata de esa cantidad básica de datos que se comparte entre todos los equipos y a la que tenemos acceso.

"Ahora ya no soy su compañero de equipo; obviamente, solo lo fui durante dos carreras. Pero uno aprende cosas, sin duda, cuando observa lo que hacen los demás".

En cualquier caso, Lawson y Lindblad han estado bastante igualados hasta ahora en la F1 2026: el piloto más experimentado ha superado al novato en la clasificación por 8 a 6 y en puntos por 43 a 23, aunque solo por 27 a 18 en las últimas seis rondas, a medida que Lindblad se va adaptando a la F1.

"Es bueno tener a dos pilotos rápidos, eso está claro", añadió Permane. "Estoy seguro de que habrá que gestionar bien la situación. Están increíblemente igualados. Si nos fijamos en lo de esta mañana [en la FP1 del GP de Bélgica], sus vueltas ideales están separadas por milisegundos, así que va a ser una lucha muy reñida, estoy seguro, durante todo el año".

Información adicional de Oleg Karpov

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