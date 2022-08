Latifi quiere ser evaluado en la F1 desde que tiene el chasis nuevo

El piloto canadiense ha sido superado por su nuevo compañero de equipo, Alex Albon, en lo que va de temporada, con el piloto anglo-tailandés venciéndolo 11-2 en clasificación y 10-3 en carrera, mientras que también ha anotado todos los puntos del equipo.

Latifi pareció tener problemas para adaptarse a los nuevos coches de la F1 este año, pero desde un cambio de chasis en la ronda de Silverstone, además de recibir actualizaciones en las carreras más recientes, ha mejorado, destacándose haber llegado a la Q3 en la clasificación en el GP de Gran Bretaña.

Como resultado, el piloto de 27 años quiere que Williams lo evalúe a partir de las últimas cuatro rondas antes de la pausa de verano, mientras la escudería evalúa sus opciones de alineación de pilotos para 2023, habiendo ya asegurado a Albon en un acuerdo de varios años.

"Ahora que me siento mucho más cómodo en la posición en la que estoy los fines de semana sabiendo que, de acuerdo, si conduzco de la manera que sé que puedo conducir y obtener todo lo que pueda del coche, entonces el rendimiento está donde tiene que estar, lo que creo que es merecedor de permanecer en la F1", dijo Latifi a Motorsport.com.

"Mientras que, obviamente, a principios de año ese no era el caso. He dejado clara mi posición de que no se pueden negar las carreras pasadas, cuál es el cambio en el rendimiento, y me he puesto más presión ahora, porque el rendimiento está ahí ahora (para que el equipo me evalúe) a partir de ahora.

Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Williams

"Así que me pongo más presión, pero la presión siempre va a estar ahí. Así que sé que puedo y siento que puedo rendir, y para mí, me lo he demostrado en las últimas carreras. Así que sí, la presión está en mí ahora. Pero así es la F1, ¿no?".

Latifi sintió que no había hecho "ningún progreso" con Williams antes de los cambios en el coche previos al GP de Gran Bretaña y no se sentía cómodo en el FW44, lo que lo llevó a estar "extremadamente desmoralizado" después de su carrera en casa en Montreal.

"Al salir de Montreal, sentí que no había progreso de ninguno de los dos, básicamente en nada", dijo.

"Entendiendo por qué el ritmo era siempre tan lento, me fui de Montreal igual de desconcertado y confundido, frustrado. Australia fue probablemente una prueba complicada, porque digamos que los problemas no fueron tan evidentes hasta los dos accidentes que tuve en Arabia. No hubo ninguna mejora clara en absoluto, o ningún camino claro para mejorar".

"Cambiamos el chasis para Silverstone sólo para descartar eso. Desde entonces, el rendimiento ha estado ahí".

"Y de nuevo, no estoy, digamos al 100% diciendo que el chasis era algo malo, estoy convencido al 99,9% de que había algo que no estaba bien, ya sea una combinación de las piezas que estaba usando, el ajuste de las piezas, que podemos ver porque a veces sabemos que a veces causa algunos problemas, o tal vez es algo con el chasis. Es difícil de saber".

"Pero los hechos son que no he cambiado nada desde Silverstone, para mí, me fui de Montreal, como extremadamente desmoralizado, y simplemente sin ser capaz de sentir el coche. Y luego Silverstone en adelante, ha sido mucho mejor".

"Incluso cuando el ritmo todavía no ha sido competitivo, he descontado que, al menos puedo sentir lo que el coche está haciendo ahora. Me siento cómodo conduciendo el coche al límite. Y esa ha sido la principal diferencia".

"En Austria creo que con las actualizaciones, estuve justo donde tenía que estar en la clasificación y en la carrera. Y en Paul Ricard pensé que fue algo similar".

Nicholas Latifi, Williams Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Si bien Oscar Piastri había sido vinculado al asiento de Latifi en Williams para 2023, pero ahora parece estar en camino a McLaren para reemplazar a Daniel Ricciardo, la escuadra con sede en Grove sigue evaluando sus opciones junto a Albon para el próximo año.

Latifi asegura que no está centrado en el mercado de pilotos de F1 y que quiere demostrar su valía al equipo con sus actuaciones en la pista.

"Lo único que puedes hacer es centrarte en ti. Definitivamente no ayuda pensar en todos los posibles resultados negativos", añadió.

"En este deporte, siempre hay muchas cosas en el aire, muchas de ellas ni siquiera están bajo tu control, porque también podrían depender del rendimiento de otro piloto".

"Lo único que puedo hacer es centrarme en mi rendimiento ahora y demostrar al equipo lo que puedo hacer, que quiero quedarme aquí".

"Cualquier piloto mentiría si dijera que no ayuda tener la seguridad y la garantía de que tu puesto está resuelto. Pero eso siempre va a surgir cada ciertos años en la Fórmula 1, incluso para los mejores pilotos".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!