Lance Stroll lanza un ultimátum: si Aston Martin falla con las mejoras en Hungría, Honda no salvará la temporada

En Hungría la próxima semana, la última ronda antes del parón de verano, Aston Martin introducirá un importante paquete de mejoras por primera vez esta temporada.

Las nuevas piezas tendrán como objetivo principal corregir las debilidades del chasis AMR26, mientras que las próximas mejoras del motor Honda llegarán después del parón de verano en el GP de Países Bajos.

La magnitud de este paquete es tal que casi puede describirse como un Aston Martin de especificación B. El chasis, con peso reducido, al igual que el de la caja de cambios, también tuvo que pasar de nuevo las pruebas de homologación de la FIA.

Preguntado el jueves en el paddock de Spa sobre los aspectos positivos del AMR26 en su configuración actual, Lance Stroll no intentó ocultar su frustración: "Solo podemos ir hacia adelante, así que eso es positivo. Quiero decir, ahora mismo, sí, ha sido bastante terrible. No hay nada genial, no hay nada que nos guste de nuestro coche, no hay puntos fuertes, así que solo podemos mejorar".

El Gran Premio de Gran Bretaña ilustró perfectamente las dificultades a las que se enfrenta Aston Martin. Circularon varios videos en redes sociales que mostraban al canadiense luchando con un subviraje enorme, hasta el punto de girar el volante por completo hasta el tope en la rápida curva Copse.

"Tenemos inestabilidad en la entrada y en la frenada a velocidad media-baja. Y luego tenemos este tipo de pérdida aerodinámica, esa especie de pérdida del frontal al suelo, de pérdida del alerón delantero, en la que simplemente nos vamos completamente de largo en las curvas de alta velocidad, así que hay algunas limitaciones", dijo Stroll.

"Algunas de estas pérdidas aerodinámicas son muy difíciles de ver en las tomas de presión y de dónde vienen. Así que solo intento darles una idea más clara a los chicos de Silverstone que hacen aerodinámica y todo eso, de lo que sentimos en el coche. A veces les resulta difícil verlo solo en los datos".

Aston Martin apuesta a su paquete de mejoras que llegará en Hungría. Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Volviendo al paquete esperado en Hungría, Stroll detalló los objetivos técnicos del equipo: "Esperamos mejorar algunas de las características, más carga aerodinámica seguro, pero con algunas de estas malas características aerodinámicas que hemos tenido durante mucho tiempo, esperamos poder hacer un coche más sano y simplemente más agradable de conducir".

Aunque el motor Honda hasta ahora parecía ser el principal hándicap de Aston Martin, el equipo también sufre un déficit significativo de carga aerodinámica. Preguntado por una posible relación entre la falta de potencia y el subviraje del coche, Stroll insistió en que los dos problemas eran independientes.

"Creo que son dos problemas diferentes", dijo. "Tenemos muchas cosas en las que trabajar con la manejabilidad. Nos falta potencia, pero además tenemos muchos problemas de equilibrio, limitaciones y simplemente carga aerodinámica. Necesitamos encontrar mucha más carga aerodinámica".

Hungría como ultimátum

Stroll añadió que Hungría será el verdadero momento de la verdad para Aston Martin. En un circuito donde el chasis importa mucho más que la potencia, el paquete de mejoras tendrá que demostrar su eficacia. De lo contrario, según él, ni siquiera las futuras mejoras del motor Honda serán suficientes para que el equipo vuelva a la lucha.

"Creo que Hungría es una buena prueba. No es un circuito muy sensible a la potencia, es un circuito de chasis, así que esa es la prueba", dijo. "Si seguimos siendo muy lentos en Hungría, entonces solo la potencia que llegará en Zandvoort no va a solucionar todos nuestros problemas.

"No es un circuito sensible a la potencia, así que es uno de esos lugares donde necesitas carga aerodinámica y buen equilibrio. Si nos vemos mucho más competitivos en Hungría, creo que será una buena señal para el resto de la temporada".