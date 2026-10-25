Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli, tras lograr la pole en Austin con un Mercedes complicado: "Por fin estamos viendo los resultados"

La primera pole de Kimi Antonelli desde el receso de verano es un avance para el coche de Fórmula 1 de Mercedes, más rápido pero también más difícil de poner a punto

Filip Cleeren

Publicado: 25 oct 2026, 0:16

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El líder del campeonato de Fórmula 1, Kimi Antonelli, considera que su pole en el Gran Premio de Estados Unidos es la recompensa al esfuerzo de Mercedes por afinar su amplia pero problemática actualización de Malasia.

Antonelli contuvo al dúo de Red Bull Max Verstappen y Isack Hadjar en el Circuit of the Americas de Austin, mientras Ferrari prometió más de lo que finalmente mostró en la tanda de clasificación del sábado al quedarse con el cuarto y quinto puesto.

Con las condiciones de viento empeorando durante toda la Q3, clavar el primero de los dos intentos de clasificación resultó clave. Y después de un fin de semana que se perfilaba como una batalla entre Verstappen y el dúo de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Antonelli dio una relativa sorpresa al lograr su primera pole desde el Gran Premio de Bélgica de julio.

Fue una recompensa al esfuerzo de Mercedes por explotar su gran actualización de Malasia, que hizo al W17 más rápido, pero también más difícil de poner a punto. Esa dificultad parecía destinada a continuar en la primera práctica de Austin, pero el equipo fue trabajando poco a poco para mejorar el balance. Un nuevo alerón delantero para Austin, que fue probado en la práctica de Singapur, apuntaba a mejorar aún más el paquete.

"Estoy feliz porque hemos estado trabajando muy duro en este paquete, y todavía estamos intentando entenderlo por completo", dijo Antonelli, después de negarle a Verstappen una tercera pole consecutiva.

"Desde Singapur hemos dado un gran paso adelante, y ahora solo tenemos que seguir trabajando en ello, seguir entendiendo. Pero es un buen resultado para el equipo porque hicieron un trabajo tremendo al traer este paquete. Finalmente estamos viendo los resultados.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Fue sorprendente, pero también uno de los mayores logros para mí hoy es que ¡no hice límites de pista! Eso también nos hizo la vida un poco más fácil. No me puse en una situación difícil, y pudimos simplemente progresar durante toda la sesión y construir a partir de ahí".

Antonelli tendrá el domingo una primera oportunidad, aunque remota, de cerrar el campeonato si gana la carrera y su compañero de equipo George Russell termina noveno o más atrás, y Hamilton no queda por encima del quinto puesto.

Con Hamilton y Russell largando solo quinto y sexto respectivamente, las chances de que Antonelli celebre un primer título en Texas aún pueden ser pequeñas, pero tampoco son despreciables.

"Solo voy a intentar hacer la mejor carrera que pueda. Voy a intentar ganar, y después veremos qué pasa", dijo el italiano de 20 años.

"Se siente un poco diferente, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Solo necesito seguir haciendo mi trabajo y, de hecho, siento que puedo disfrutar más de la conducción y de todo porque estoy en una muy buena posición. Pero aun así, la mentalidad siempre es la misma".

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