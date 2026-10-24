Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué Ferrari no pudo luchar por la pole en la clasificación del GP de Estados Unidos

Leclerc y Hamilton clasificaron cuarto y quinto, después de que Ferrari liderara las tres sesiones de prácticas de F1 en Austin

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Publicado: 24 oct 2026, 23:58

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Ferrari había sido señalado como el equipo a batir después de los entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos, pero finalmente se quedó corto cuando llegó la clasificación y no logró encontrar suficiente progresión durante la Q3.

Charles Leclerc había liderado las dos sesiones de entrenamientos del viernes, mientras que Lewis Hamilton se llevó el mejor tiempo en la FP3 después de que se eliminara la mejor vuelta de Leclerc, y parecía que el equipo estaba preparado para pelear contra Max Verstappen por la pole position.

A medida que avanzó la sesión, Mercedes entró en la pelea; Kimi Antonelli firmó entonces un primer intento sólido en la Q3 que resultó suficiente para quedarse con la pole por delante de Verstappen. Leclerc solo pudo ser cuarto, con Lewis Hamilton quinto en la parrilla del domingo, mientras su ritmo pareció estancarse en el tramo decisivo de la clasificación.

Hubo dos factores en esto: la velocidad punta de Ferrari y su dificultad para preparar suficientemente los neumáticos para la parte final de la clasificación.

El Ferrari mostró un rendimiento sólido en las curvas de baja velocidad y, durante los entrenamientos, también había podido encontrar tiempo entre las curvas 6-10 al final de la sección de las eses, y en las curvas rápidas 16-19. Pero a medida que el ritmo aumentó durante la clasificación, los Ferrari no pudieron responder del todo.

Leclerc considera que el origen del flojo final de Ferrari en la Q3 se debió en parte al cambio en la temperatura de la pista. El chasis de Ferrari consigue mantener temperaturas de neumáticos razonablemente bajas en configuración de carrera, pero esto llega a costa del ritmo a una vuelta en clasificación, ya que se vuelve mucho más difícil llevarlos al nivel adecuado de temperatura. Cuando la pista bajó de temperatura, hizo más difícil encontrar la ventana correcta del neumático.

"Es muy decepcionante porque creo que hay otros fines de semana en los que hemos sido fuertes en los entrenamientos libres, pero luego al llegar a la clasificación queda muy claro que los demás simplemente tienen mucho más en las rectas y es muy difícil para nosotros igualar eso", explicó el monegasco.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Kym Illman / Getty Images

"Siento que hoy fue una clasificación en la que teníamos el potencial en el coche, pero el coche también incluye los neumáticos y en la Q3 lamentablemente no estuvimos en el lugar correcto. Hubo como uno o dos grados menos en la Q3 y para mí fue una diferencia enorme; realmente sufrí en la vuelta de salida, ya estaba deslizando bastante desde la vuelta de salida y eso hizo que después fuera muy difícil.

"Hay razones para [el estancamiento] y, al mismo tiempo, creo que simplemente tenemos que trabajar más e intentar entender esos neumáticos incluso mejor de lo que lo estamos haciendo ahora. Creo que los demás normalmente tienen un poco más, les resulta un poco más fácil extraer el tiempo de vuelta en la Q3 que a nosotros y, en cuanto estamos apenas un poco fuera de la ventana, pagamos un precio muy alto, así que es algo que tenemos que analizar.

"Nuestro coche, por alguna razón, tiene muchas dificultades para poner algo de temperatura en esos neumáticos, lo cual es algo bueno para nosotros un domingo, pero en clasificación lo hace muy complicado cuando baja la temperatura de la pista".

Hamilton, por su parte, no experimentó los mismos problemas que Leclerc; por el contrario, sintió que había tenido una vuelta de salida "realmente buena" para preparar los neumáticos y disfrutó de una vuelta relativamente limpia en su último giro de la sesión.

En cambio, teorizó que se trataba simplemente de cómo Ferrari estaba utilizando su unidad de potencia, en parte por la potencia total y en parte por el corte de potencia de los sistemas eléctricos.

"No he mirado los datos, pero sabemos que durante el fin de semana observamos la recta, como hasta la curva 1 [comparado con] Max, cuando nosotros cortamos potencia ellos simplemente siguen empujando. Es parecido en otros lugares, como al entrar en la curva 11.

"Creo que quizá podamos estar similares en la curva 12 dentro del resto de la vuelta. Se ve en la superposición. No sé qué pasó, mi coche se sintió realmente bien. La vuelta fue sólida, así que ellos simplemente fueron más rápidos.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Angela Weiss / AFP via Getty Images

"Creo que [la unidad de potencia es] el único lugar donde perdemos. Creo que nuestro coche es realmente sólido: al menos tan bueno, quizá un poco mejor que los demás, pero creo que ellos se han acercado en chasis. Hemos visto que Red Bull se acercó con su carga aerodinámica. Mercedes dio un paso de al menos tres décimas con una actualización desde hace un par de carreras. Creo que están empezando a entender cómo utilizarla.

"Ahora nos igualan en las curvas, nosotros no podemos dar ese paso esta temporada para cerrar esa velocidad en la recta".

Al ponerle una cifra a ese déficit del tren motriz respecto a la unidad Red Bull-Ford, la evaluación de Hamilton fue que el ritmo de los entrenamientos sugería una diferencia de alrededor de tres a cuatro décimas de segundo en las rectas, y que Ferrari simplemente no podía compensarlo solo con su velocidad en curva.

Si la situación efectivamente está relacionada con los neumáticos, entonces Ferrari tendrá confianza en que puede gestionar las temperaturas a lo largo del gran premio, pero la potencia del motor, especialmente en la larga recta opuesta, será más difícil de compensar.

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