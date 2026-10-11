Kim Kardashian finalmente rompe el silencio sobre la F1 y su relación con Lewis Hamilton

Kim Kardashian y Martin Brundle, expiloto de F1 y analista del campeonato en Sky Sports F1, finalmente compartieron una entrevista en la previa del Gran Premio de Singapur 2026, con la estrella de reality dejando por fin atrás su incómodo momento en Mónaco. Los dos finalmente se encontraron durante la caminata por la parrilla del expiloto el domingo en el Marina Bay Circuit, donde Kardashian estaba presente para apoyar a su pareja Lewis Hamilton.

Brundle se acercó a la estrella: "Hola, Kim. ¿Cómo estás?", le preguntó.

"¿No sabía las reglas? ¿Empezamos con el pie izquierdo?", bromeó Kardashian mientras ambos se reían, y Brundle respondió: "No, está todo perfectamente bien. Es genial tenerte aquí, Kim, en este gran premio. ¿Qué piensas del emocionante mundo de la Fórmula 1?"

Durante el Gran Premio de Mónaco a principios de este año, Brundle intentó entrevistar a Kardashian cuando crecía la noticia de su relación con el siete veces campeón del mundo. Ella optó por mantenerse en silencio mientras disfrutaba de cómo la Fórmula 1 había transformado el principado en una pista de carreras.

"Creo que es increíble, divertido, salvaje y algo que nunca había visto antes", le dijo con entusiasmo a Brundle. "Es increíble".

La conversación pasa a Hamilton

Brundle llevó la conversación hacia el piloto de Ferrari, refiriéndose a 'su hombre Lewis' como estando en 'gran forma'. Ya había terminado segundo en la carrera sprint de Singapur del sábado, cuando su Ferrari cruzó la meta después del Red Bull de Max Verstappen.

"Lo está [en gran forma]", respondió. "Solo estoy rezando por lo mejor esta noche".

Brundle preguntó si Hamilton parecía confiado desde su punto de vista.

"Sí, muy confiado. Y yo también. Solo hay que rezar por lo mejor". Y ahí terminó la breve conversación.

El piloto de Ferrari clasificó tercero para el Gran Premio de Singapur del domingo, por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc, segundo, y Verstappen, primero. Verstappen logró su primera victoria en el circuito después de una exitosa campaña sprint, y espera repetirlo el domingo.

Hamilton y Kardashian ya aparecieron públicamente varias veces, incluso durante la carrera de Mónaco. “Es increíble que ella venga este fin de semana y tener su apoyo”, dijo el piloto después de terminar segundo detrás de Kimi Antonelli, de Mercedes.