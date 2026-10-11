El jet privado de Kardashian recorre 10 mil kilómetros para asistir al Gran Premio de Singapur

Cuando el avión privado de una celebridad de primer nivel realiza un largo viaje intercontinental durante un fin de semana de carreras de Fórmula 1, el paddock enseguida se pone a comentar el tema.

Según la cuenta de Instagram dedicada al deporte y la cultura pulsesports.hq, el Gulfstream G650ER privado de Kim Kardashian —matriculado oficialmente como N1980K— despegó de Honolulu, Hawái, el viernes 9 de octubre. El avión completó un agotador vuelo directo de 12 horas y 41 minutos, recorriendo aproximadamente más de 10 mil kilómetros en línea recta antes de aterrizar en Singapur a primera hora del sábado por la mañana.

Aunque los rastreadores de vuelos digitales desataron inicialmente una gran especulación en Internet sobre si la estrella de los reality shows estaba realmente a bordo del jet o si simplemente se trataba de un traslado de la aeronave, la retransmisión en directo de la Fórmula 1 proporcionó rápidamente la respuesta definitiva.

Un vestido rosa y un segundo puesto

Cualquier duda que pudiera quedar sobre su presencia se disipó por completo el sábado, cuando se vio claramente a Kardashian de pie en la parte trasera del box de la Scuderia Ferrari. Vestida con un maxivestido rosa de cuello halter, la fundadora de Skims, de 45 años, ocupó un lugar destacado para animar a su novio, el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, durante la carrera Sprint, disputada bajo la lluvia en el Circuito Urbano de Marina Bay.

Su presencia sirvió claramente como un gran amuleto de la suerte para el veterano piloto. Tras un retraso de 30 minutos por lluvia, Hamilton realizó una salida fulgurante desde la parrilla, pasando al instante de su sexta posición de salida a la tercera.

Cuando el piloto Mercedes George Russell se estrelló violentamente contra las barreras en la segunda vuelta, Hamilton se aseguró con limpieza un brillante segundo puesto, justo detrás de Max Verstappen.

Este fin de semana supone la primera aparición oficial de Kardashian en el paddock de la Fórmula 1 desde su sonado debut en el Gran Premio de Mónaco a principios de junio. Curiosamente, durante aquel glamuroso fin de semana europeo, Hamilton también subió al podio, cruzando la línea de meta en segunda posición.