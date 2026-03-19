El campeón de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, habló sobre su rivalidad con el siete veces campeón Michael Schumacher en los años 90.

El piloto canadiense repasó momentos destacados de su carrera durante un episodio del podcast Beyond The Grid, incluyendo sus intensas batallas con Schumacher y lo que eso significaba para su relación fuera de la pista.

"Es algo curioso porque en realidad nunca socializamos durante todos los años que estuve en la F1, y él era mi principal rival", dijo Villeneuve. "Así que es algo realmente extraño".

Consultado sobre el motivo, Villeneuve agregó: "No estoy seguro. Quizá porque el nombre Villeneuve todavía estaba vinculado a Ferrari y eso pudo haber tenido un efecto, porque en Italia tenías fanáticos que eran de él y de Ferrari, y otros que también eran de mi lado, y eso desequilibraba un poco las cosas.

"También porque él sabía que a mí no me importaba, que no me impresionaba ni me intimidaba, y no estaba acostumbrado a eso. Por eso, en las batallas que tuve con él, no siempre le iba bien porque yo me mantenía firme frente a él.

"Y lo mismo noté cuando estuve en BAR después. Se tomaba su tiempo. Había una especie de… no sé si era respeto o no, no estoy seguro, pero sabía que yo simplemente iba a pelearle y listo".

Villeneuve recordó su famoso adelantamiento sobre el piloto alemán durante el Gran Premio de Portugal de 1996. Inspirándose en su experiencia en IndyCar, realizó la maniobra por el exterior de Schumacher en la última curva de Estoril, aprovechando el leve peralte.

"Durante muchos años estuve muy triste porque el único ángulo de cámara era la a bordo, donde no se veía realmente todo lo que pasó", dijo. "Y luego, no hace muchos años, apareció la toma externa y fue como 'oh, wow, ahora sí se ve bien'.

El podio del GP de Portugal de 1996 con Jacques Villeneuve, Damon Hill y Michael Schumacher. Photo by: Sutton Images

"En todos los tests de invierno, esa curva me recordaba a un óvalo como Nazareth, por ejemplo, que tiene poco peralte pero aun así tiene algo de inclinación, ese tipo de curva, y en IndyCar adelantabas por afuera aprovechando ese pequeño peralte.

"Así que pasé todo el invierno diciéndole a Jock [Clear, su ingeniero de carrera] y al equipo que iba a adelantar a alguien por afuera durante la carrera. Era un objetivo. Y sé que suena arrogante o pretencioso, pero era parte de la diversión. Y por eso siempre me encantó correr.

"Es cuando podés tener esos momentos en los que podés ser diferente, marcar la diferencia, hacer algo que sabés que otros no harían. Eso lo saqué de cuando esquiaba, como decir 'yo puedo saltar ese acantilado y tú no'. Y lo llevé al automovilismo.

"Antes de la carrera, Jock dijo: 'Bueno, dinos en qué vuelta. Así vamos con una cuchara a recoger los pedazos'. Y no debería haber dicho eso, porque fue ese pequeño empujón extra para que lo hiciera. Creo que él lo sabía.

"Y lo increíble es que no ocurrió con un rezagado, sino con Michael, con quien estaba peleando por posición, y nos acercábamos a un rezagado. Entonces él levantó un poco para tener algo de margen. Ahí fue cuando vi mi momento. Y pensé: bueno, levantó un poco. Yo no voy a levantar. Voy a ir por afuera y sorprenderlo. Y esa era la única manera de adelantar a Michael: sorprendiéndolo."

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