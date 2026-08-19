Isack Hadjar podría perderse el GP de Países Bajos de F1 y Red Bull pone en marcha un plan de reemplazo

Max Verstappen podría tener un compañero de equipo diferente a su lado para su última carrera en casa en el calendario de Fórmula 1. Isack Hadjar está lidiando con una lesión de muñeca sufrida durante una sesión de gimnasio antes del fin de semana de carrera en Zandvoort, según ha sabido Motorsport.com, y podría verse obligado a perderse el Gran Premio de Países Bajos.

El equipo de Laurent Mekies aún no ha tomado una decisión formal y, en esta etapa, no pudo hacer comentarios oficiales cuando fue contactado por Motorsport.com, pero según el periódico neerlandés De Telegraaf, ya hay un plan preparado en caso de que Hadjar efectivamente no pueda correr.

En ese caso, Liam Lawson dará el salto y tendrá otra oportunidad en Red Bull como compañero de equipo de Verstappen, tras su descenso a Racing Bulls a principios del año pasado, antes del Gran Premio de Japón.

El piloto reserva Yuki Tsunoda ocuparía entonces el lugar de Lawson en el equipo hermano Racing Bulls, junto a Arvid Lindblad.

Red Bull aún puede esperar antes de tomar una decisión final, aunque la principal consideración del equipo es qué es lo mejor para la recuperación de Hadjar, para que el piloto de 21 años esté al menos lo suficientemente en forma como para volver en el fin de semana de carrera en Monza dentro de dos semanas.

A principios de esta semana, Hadjar —al igual que Verstappen— presentó un diseño especial de casco para el último fin de semana de F1 en Zandvoort. El diseño Delft Blue incluía un guiño al año pasado, cuando Hadjar logró su primer podio en F1 en Zandvoort y posteriormente rompió su trofeo en dos pedazos.

Para Lawson, esta sería su primera carrera con Red Bull desde el Gran Premio de China del año pasado. Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Para Lawson, una posible aparición como sustituto para Red Bull en Zandvoort sería una recompensa por una temporada sólida hasta ahora. El neozelandés ocupa el noveno puesto en la clasificación del campeonato, el mejor del resto por detrás de los cuatro equipos líderes de la F1, y ha sumado puntos en todos los fines de semana de carrera salvo tres.

Si Hadjar finalmente no pudiera disputar el GP de Países Bajos, también marcaría el regreso de Tsunoda a la F1, después de que el piloto japonés se quedara sin asiento a finales del año pasado y tuviera que conformarse con un papel de reserva en 2026.

Es oficialmente el piloto reserva de ambos equipos de Red Bull, aunque desde la perspectiva de Red Bull tiene más sentido ascender a Lawson al equipo principal dada su experiencia con la maquinaria de 2026.

Para 2027, Tsunoda ha sido vinculado con un asiento en IndyCar en Meyer Shank Racing, como informó Motorsport.com a principios de esta semana.