¿Por qué el Gran Premio de Bahréin de 2026 se celebra en Malasia?

El Gran Premio de Bahréin de 2026 no se celebrará en Bahréin, sino en Malasia. El evento se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre en el Sepang International Circuit, cerca de Kuala Lumpur, con la carrera programada para el domingo 4 de octubre. Su nombre oficial es el "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia".

El motivo del traslado es la guerra en Oriente Medio. La carrera original de Bahréin en abril tuvo que cancelarse. Al organizar un evento sustituto en Malasia, el Gran Premio de Bahréin permanece en el calendario.

Por qué se canceló la carrera en Bahréin

El Gran Premio de Bahréin estaba previsto originalmente para celebrarse del 10 al 12 de abril de 2026 como la cuarta ronda de la temporada. El Gran Premio de Arabia Saudí debía disputarse una semana después. El 14 de marzo de 2026, Formula 1 y la FIA anunciaron que ambas carreras no se celebrarían en abril.

La decisión se tomó en el contexto de la guerra que implicaba a Irán, que había comenzado a finales de febrero. Ataques iraníes alcanzaron objetivos en Bahréin, incluidas instalaciones de combustible a solo unos pocos kilómetros del circuito. El tráfico aéreo en toda la región también estaba severamente restringido. En esas circunstancias, no era posible celebrar el fin de semana de carrera de forma segura.

"Aunque fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en esta etapa teniendo en cuenta la situación actual en Oriente Medio", dijo en aquel momento el presidente y CEO de Formula 1, Stefano Domenicali.

No hubo carreras de reemplazo en primavera. No había suficiente tiempo de preparación para trasladar un evento a Europa, lo que dejó un intervalo de cinco semanas entre los Grandes Premios de Japón y Miami.

Oscar Piastri, McLaren, Alexander Albon, Williams Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

¿Por qué Malasia?

Los planes para un reemplazo empezaron a tomar forma en julio. Inicialmente trascendió que Malasia estaba considerando albergar una carrera en 2026. El 26 de julio de 2026, Formula 1 y la FIA confirmaron oficialmente que Formula 1 regresaría a Malasia tras una ausencia de nueve años.

El calendario y la logística fueron razones importantes para elegir Sepang. La carrera se sitúa entre el Gran Premio de Azerbaiyán del 26 de septiembre y el Gran Premio de Singapur del 11 de octubre. Sepang y Singapur están a solo unos 320 kilómetros de distancia. Eso crea un triplete sin exigir a los equipos un gran desvío logístico.

Luego está el propio circuito. Sepang fue una cita fija en el calendario de Formula 1 de 1999 a 2017. El recinto fue construido para las carreras de gran premio y ya cuenta con amplia experiencia en la organización de eventos de Formula 1. El analista Martin Brundle también elogió la flexibilidad mostrada por los implicados.

"Una vez más, el deporte ha demostrado su capacidad para adaptarse, encontrar soluciones y cumplir, creando un momento emocionante para todos los que siguen Formula 1", dijo Domenicali.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dijo que el regreso a Sepang era "un testimonio de nuestra estrecha relación con la Motorsports Association of Malaysia, el compromiso continuo del Gobierno de Malasia y la fortaleza de la cooperación internacional dentro de nuestro deporte".

¿Por qué sigue llamándose Gran Premio de Bahréin?

A pesar de celebrarse en Malasia, el evento sigue siendo el Gran Premio de Bahréin. Esto es el resultado de un acuerdo entre Formula 1, la FIA y los gobiernos de Bahréin y Malasia. Bahréin sigue siendo el anfitrión nominal del gran premio, mientras que la carrera en sí se disputa en el Sepang International Circuit. La aerolínea nacional de Bahréin, Gulf Air, sigue siendo el patrocinador principal.

Bahréin también determina los precios de las entradas y, según el Sepang International Circuit, recibe los ingresos por la venta de entradas. Para Bahréin, esto significa que su Gran Premio no ha desaparecido por completo del calendario de 2026. Las entradas se venden a través del sitio web del Bahrain International Circuit. Gulf Air también lanzará vuelos directos entre Bahréin y Kuala Lumpur a tiempo para el fin de semana de carrera.

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"La respuesta de los aficionados y de los implicados en el deporte desde que anunciamos El Gran Premio de Bahréin en Malasia ha sido increíble. Los aficionados ahora tienen la oportunidad de asegurarse de formar parte de esta pieza única de la historia de la F1", dijo Shaikh Salman bin Isa Al Khalifa, director ejecutivo del Bahrain International Circuit.

Grandes Premios en el país 'equivocado': ya ha ocurrido antes

Que un gran premio se celebre fuera del país cuyo nombre lleva no es algo completamente inédito en Formula 1. En casos anteriores, sin embargo, el país que prestaba su nombre a la carrera y el país que realmente la albergaba estaban mucho más cerca geográficamente.

El Gran Premio de Suiza de 1982 se celebró en Dijon, Francia, porque Suiza había prohibido las carreras en circuito tras el desastre de Le Mans de 1955.

El Gran Premio de San Marino se celebró en Imola, Italia, de 1981 a 2006. Italia ya tenía su propio Gran Premio en Monza.

En 1997 y 1998, el Nurburgring albergó el Gran Premio de Luxemburgo.

Sepang: de vuelta tras nueve años

La carrera más reciente de Formula 1 en Sepang la ganó Max Verstappen en 2017. Sebastian Vettel ostenta el récord de más victorias de F1 en el circuito, con cuatro. Otros momentos memorables incluyen el regreso de Michael Schumacher tras una fractura de pierna en 1999 y el fallo de motor de Lewis Hamilton en 2016, que le costó puntos valiosos en la lucha por el campeonato.

La carrera de 2026 se disputará a 56 vueltas y cubrirá 310.418 kilómetros. Algunos equipos se están preparando ampliamente para el regreso de Formula 1 a Sepang. Mercedes, por ejemplo, ha anunciado una gran mejora para Malasia.

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El final de la temporada, mientras tanto, sigue siendo incierto. Las carreras en Qatar y Abu Dhabi también dependen de la evolución de la situación en Oriente Medio. Domenicali ya ha explicado cuándo Formula 1 tendrá que tomar una decisión sobre el final de temporada.

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Preguntas frecuentes sobre el Gran Premio de Bahréin en Malasia

¿Cuándo es el Gran Premio de Bahréin de 2026?El fin de semana de carrera tendrá lugar del 2 al 4 de octubre de 2026. La carrera en sí se celebrará el domingo 4 de octubre.

¿Dónde se celebrará el Gran Premio de Bahréin de 2026?En el Sepang International Circuit, cerca de Kuala Lumpur, en Malasia.

¿Por qué Formula 1 no corre en Bahréin en 2026?La carrera prevista para abril se canceló debido a la guerra en Oriente Medio. Ataques iraníes alcanzaron objetivos en Bahréin cerca del circuito.

¿Por qué la carrera en Malasia se llama Gran Premio de Bahréin?Bahréin sigue siendo el anfitrión nominal del evento y recibe los ingresos por la venta de entradas. La aerolínea nacional de Bahréin, Gulf Air, sigue siendo el patrocinador principal.

¿Cuándo corrió Formula 1 por última vez en Malasia?En 2017. Max Verstappen ganó el Gran Premio de Malasia más reciente.