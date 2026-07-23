La Fórmula 1 está en Budapest este fin de semana para la última carrera antes del parón de verano, con Kimi Antonelli cómodamente al frente del campeonato tras su victoria en el Gran Premio de Bélgica.

El sexto triunfo de Antonelli de la temporada amplió su ventaja sobre George Russell a 50 puntos, después de que la carrera del británico terminara pronto tras una colisión en la primera vuelta con Lewis Hamilton en Spa. Hamilton también sigue en la lucha por el título, a 45 puntos del liderato, cuando la primera mitad de la temporada llega a su última prueba.

El GP de Hungría le da a Ferrari otra oportunidad de poner a prueba sus progresos frente a Mercedes en un circuito donde el rendimiento puro del motor importa menos que en Spa o Silverstone. El trazado más lento y técnico del Hungaroring debería poner mayor énfasis en el equilibrio del chasis, la gestión de los neumáticos y la posición de clasificación.

También podría presentar un fin de semana de Fórmula 1 más convencional después de dos carreras sensibles a la energía en Silverstone y Spa. Con el Hungaroring previsto como menos exigente en cuanto al despliegue de energía, el foco debería volver a desplazarse hacia el equilibrio del coche y la ejecución de la carrera.

El viernes tendrá dos sesiones de entrenamientos libres para poner en marcha el fin de semana, antes de disputar una última práctica el sábado previo a la clasificación, mientras que el domingo se disputará la carrera.

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¿Cómo ver el GP de Hungría de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Motorsport.com ofrecerá cobertura en directo y actualizaciones durante todo el fin de semana del GP de Hungría.

Horario del viernes del GP de Hungría de F1

Práctica 1 (FP1) -Viernes 24 de julio de 2026

México: 5:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 5:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 7:30h

Argentina: 8:30h

Uruguay/Paraguay: 8:30h

Práctica 2 (FP2) - Viernes 24 de julio de 2026

México: 9:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 11:00h

Argentina: 12:00h

Uruguay/Paraguay: 12:00h

Pronóstico del tiempo del viernes para el GP de Hungría

Se espera que el viernes sea cálido y mayormente soleado en el Hungaroring, dando a los equipos un comienzo estable del fin de semana.

Eso debería hacer que ambas sesiones de entrenamientos sean útiles para el trabajo de puesta a punto, especialmente después del enfoque en la gestión de la energía de Spa y Silverstone. Con pocos indicios de grandes alteraciones meteorológicas el viernes, los equipos deberían poder concentrarse en el equilibrio, el comportamiento de los neumáticos y cómo los coches afrontan las secciones más lentas y técnicas del circuito.

Se espera que el sábado se mantenga cálido y mayormente seco para los últimos entrenamientos y la clasificación. Actualmente se pronostica que el domingo será más caluroso para el Gran Premio de Hungría, por lo que la vida de los neumáticos y el ritmo de carrera podrían volverse más importantes a medida que avance el fin de semana.

Datos del circuito del GP de Hungría

Circuito: Hungaroring

Ubicación: Mogyorod, cerca de Budapest, Hungría

Evento: GP de Hungría 2026 GP de Hungría

Tipo de circuito: trazado permanente

El Hungaroring es un circuito de Fórmula 1 estrecho y técnico donde adelantar puede ser difícil, lo que hace que la clasificación, la gestión de los neumáticos y la estrategia de carrera sean especialmente importantes.

Parrilla de pilotos y equipos de la Fórmula 1 2026

Fotos del GP de Hungría de F1 - jueves