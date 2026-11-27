Fórmula 1 GP de Qatar

A qué hora y cómo ver las prácticas del viernes del GP de Qatar de F1 2026

El Gran Premio de Qatar 2026 se pone en marcha el viernes con dos sesiones de entrenamientos libres y aquí te contamos cómo seguir la acción en vivo desde Latinoamérica.

Federico Faturos

Publicado: 27 nov 2026, 0:13

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Guido De Bortoli

La Fórmula 1 arranca su penúltima ronda de la temporada 2026 en el Circuito Internacional de Lusail, donde los pilotos y equipos enfrentarán un desafío muy diferente al de hace apenas una semana en Las vegas.

La pista de Qatar presenta una combinación de curvas rápidas, altas temperaturas y mucha presión sobre los neumáticos. A diferencia de hace un año, cuando fue un fin de semana de formato sprint, habrá tres sesiones de prácticas libres antes de la clasificación y la carrera para poner a punto los monoplazas.

Max Verstappen llega a Qatar tras conseguir una luchada victoria en Las Vegas y se encamina a sellar el subcampeonato a su favor tras la consagración de Kimi Antonelli como campeón en México a comienzos de mes.

Por su parte, Franco Colapinto intentará replicar el buen rendimiento mostrado el pasado fin de semana, pero ya avisó que Qatar expondrá las debilidades del A526 de Alpine. Checo Pérez, en tanto, tiene una prueba con Cadillac para continuar desarrollando el equipo en la parte final de 2026 con vistas a seguir creciendo en 2027.

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Horarios del viernes para el Gran Premio de Qatar de la F1 2026

Práctica Libre 1

País Horario México 07:30 - 08:30 Costa Rica / Belice / El Salvador 07:30 - 08:30 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 08:30 - 09:30 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 09:30 - 10:30 Argentina 10:30 - 11:30 Uruguay / Chile / Paraguay 10:30 - 11:30

Práctica Libre 2

País Horario México 11:00 - 12:00 Costa Rica / Belice / El Salvador 11:00 - 12:00 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 12:00 - 13:00 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 13:00 - 14:00 Argentina 14:00 - 15:00 Uruguay / Chile / Paraguay 14:00 - 15:00

¿Cómo ver el GP de Qatar de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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