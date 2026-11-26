Fórmula 1 GP de Qatar

Sergio Pérez aconseja a Colton Herta sobre su futuro en la F1 tras no ser elegido para 2027

Checo Pérez mandó un mensaje a Colton Herta luego de que Cadillac decidiera mantener en el segundo asiento a Valtteri Bottas para el próximo año.

Luis Ramírez

Publicado: 26 nov 2026, 16:23

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Cadillac se enfrenta a una decisión importante de cara al 2027 con la designación de su tercer piloto y donde el nombre del piloto estadounidense Colton Herta sigue estando en duda. Para Sergio Pérez, haría sentido que el excompetidor de IndyCar se mantenga en la estructura de General Motors.

Checo Pérez fue de los impulsores de la continuidad de Valtteri Bottas como su compañero de equipo argumentando la necesidad de experiencia en un proyecto como Cadillac para el desarrollo del 2027, esto sobre un competidor joven que podría ser veloz, pero que en una situación como la que vive la escudería podría ser poco útil dado que, en este momento, el coche no es competitivo.

“Valtteri es un piloto rápido comprobado, ya sabes, es uno de los pilotos más exitosos en la parrilla en este momento y creo que aporta mucha experiencia, mucho valor al equipo y, sí, creo que fue simplemente la decisión correcta”, dijo Checo Pérez en la conferencia de prensa previo al Gran Premio de Qatar 2026.

“Con el punto en el que se encuentra actualmente el equipo. No creo que hubiera mejores opciones disponibles y creo que definitivamente fue la decisión correcta mantenerlo”.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Los reflectores ahora están en el asiento de tercer piloto. Se entiende que Cadillac desea mantener a Colton Herta y seguir ofreciéndole oportunidades en diversas FP1 a lo largo del calendario como sucedió en el 2026 y que le permitió conseguir la superlicencia. Cuando la escudería anunció a Bottas señalaron que pronto darían a conocer quien tomaría el rol de reserva.

Para Sergio Pérez, Herta debería mantenerse en el proyecto y seguir tomando experiencia ante la posibilidad de un asiento en el 2028.

"Sí, creo que estuvo haciendo un buen trabajo para el equipo como piloto de pruebas, ya sabes, ahora que ya tiene un poco más de experiencia con la Fórmula 1, creo que tendría sentido, pero no conozco los detalles al respecto".

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