Fórmula 1 GP de Qatar
Sergio Pérez aconseja a Colton Herta sobre su futuro en la F1 tras no ser elegido para 2027
Checo Pérez mandó un mensaje a Colton Herta luego de que Cadillac decidiera mantener en el segundo asiento a Valtteri Bottas para el próximo año.
Luis Ramírez
Publicado: 26 nov 2026, 16:23
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Cadillac se enfrenta a una decisión importante de cara al 2027 con la designación de su tercer piloto y donde el nombre del piloto estadounidense Colton Herta sigue estando en duda. Para Sergio Pérez, haría sentido que el excompetidor de IndyCar se mantenga en la estructura de General Motors.
Checo Pérez fue de los impulsores de la continuidad de Valtteri Bottas como su compañero de equipo argumentando la necesidad de experiencia en un proyecto como Cadillac para el desarrollo del 2027, esto sobre un competidor joven que podría ser veloz, pero que en una situación como la que vive la escudería podría ser poco útil dado que, en este momento, el coche no es competitivo.
“Valtteri es un piloto rápido comprobado, ya sabes, es uno de los pilotos más exitosos en la parrilla en este momento y creo que aporta mucha experiencia, mucho valor al equipo y, sí, creo que fue simplemente la decisión correcta”, dijo Checo Pérez en la conferencia de prensa previo al Gran Premio de Qatar 2026.
“Con el punto en el que se encuentra actualmente el equipo. No creo que hubiera mejores opciones disponibles y creo que definitivamente fue la decisión correcta mantenerlo”.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Los reflectores ahora están en el asiento de tercer piloto. Se entiende que Cadillac desea mantener a Colton Herta y seguir ofreciéndole oportunidades en diversas FP1 a lo largo del calendario como sucedió en el 2026 y que le permitió conseguir la superlicencia. Cuando la escudería anunció a Bottas señalaron que pronto darían a conocer quien tomaría el rol de reserva.
Para Sergio Pérez, Herta debería mantenerse en el proyecto y seguir tomando experiencia ante la posibilidad de un asiento en el 2028.
"Sí, creo que estuvo haciendo un buen trabajo para el equipo como piloto de pruebas, ya sabes, ahora que ya tiene un poco más de experiencia con la Fórmula 1, creo que tendría sentido, pero no conozco los detalles al respecto".
Más de la F1 :
Fórmula 1Colapinto avisa que Qatar será muy diferente a Las Vegas y dejará ver las "debilidades" de Alpine
Fórmula 1Fernando Alonso: 'Dejaré la F1 cuando me sienta lento, no a una edad específica'
Fórmula 1Fernando Alonso, ausente el jueves de la F1 en Qatar por enfermedad
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo George Russell responde a los comentarios de Max Verstappen: fueron "divertidos", pero mantengo lo que dije
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Luis Ramírez
Colapinto recibe elogios y destaca en los Power Rankings de la F1 tras el GP de Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
1 d
Colapinto recibe elogios y destaca en los Power Rankings de la F1 tras el GP de Las Vegas
Colapinto advierte el reto de Lusail y busca repetir puntos con Alpine en el GP de Qatar F1
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
2 d
Colapinto advierte el reto de Lusail y busca repetir puntos con Alpine en el GP de Qatar F1
Los horarios para el GP de Qatar de F1 2026 en Lusail y cómo verlo en vivo
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
2 d
Los horarios para el GP de Qatar de F1 2026 en Lusail y cómo verlo en vivo
More from
Sergio Pérez
Isack Hadjar recibe una penalización tras el GP de Las Vegas por frenar a George Russell
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
4 d
Isack Hadjar recibe una penalización tras el GP de Las Vegas por frenar a George Russell
Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
4 d
Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara
Checo Pérez, eliminado en Q1 de Las Vegas tras perder el rebufo: "Es frustrante"
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
5 d
Checo Pérez, eliminado en Q1 de Las Vegas tras perder el rebufo: "Es frustrante"
More from
Cadillac
La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026
Fórmula 1
Fórmula 1 1 d
La Fórmula 1, un negocio multimillonario: cuánto valen los once equipos en 2026
Herta debe decidir entre seguir como reserva de Cadillac o volver a IndyCar
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
1 d
Herta debe decidir entre seguir como reserva de Cadillac o volver a IndyCar
General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
4 d
General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030
Últimas noticias
Sergio Pérez aconseja a Colton Herta sobre su futuro en la F1 tras no ser elegido para 2027
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
1 min
Sergio Pérez aconseja a Colton Herta sobre su futuro en la F1 tras no ser elegido para 2027
George Russell responde a los comentarios de Max Verstappen: fueron "divertidos", pero mantengo lo que dije
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
22 min
George Russell responde a los comentarios de Max Verstappen: fueron "divertidos", pero mantengo lo que dije
Bortoleto responde a las críticas de otros pilotos al GP de Las Vegas: "¿Qué carajos quieren?"
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
57 min
Bortoleto responde a las críticas de otros pilotos al GP de Las Vegas: "¿Qué carajos quieren?"
Norris: en Las Vegas hubo espectáculo, pero demasiada dependencia de la batería
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
1 h
Norris: en Las Vegas hubo espectáculo, pero demasiada dependencia de la batería
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete