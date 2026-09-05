El primer día de competencia del Gran Premio de Italia dejó el orden un poco como estaba esperado, con Mercedes demostrando potencial y los Ferrari y McLaren como los perseguidores del equipo líder del campeonato de mundo de constructores.

Las altas temperaturas exhibieron una de las debilidades del equipo italiano que, no pudo explotar el potencial de la goma blanda, esto mientras la firma alemana logró constancia tanto con el compuesto rojo como también con el compuesto duro, con el neumático medio los de Maranello parecen tener un poco más de oportunidad.

En el caso de McLaren, Lando Norris continúa como el referente ante un Oscar Piastri que, tras un año sin ganar, trata de retomar el ritmo pero aún está por detrás del actual campeón del mundo.

La jornada del viernes dejó sensaciones positivas para Alpine, especialmente para Franco Colapinto. El argentino contó con las actualizaciones que no tuvo en Zandvoort y en la segunda sesión logró meterse dentro del top 10.

Sergio Pérez, ausente en la FP1 al cederle su coche a Colton Herta, sobrepasó a Valtteri Bottas.

Horarios del GP de Italia de F1 2026:

Práctica 3 - Sábado 5 de septiembre de 2026

México: 04:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 04:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 05:30h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 06:30h

Argentina: 07:30h

Uruguay / Paraguay: 07:30h

Clasificación - Sábado 5 de septiembre de 2026

México: 08:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 08:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 09:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 10:00h

Argentina: 11:00h

Uruguay / Paraguay: 11:00h

Cómo ver el GP de Italia de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Pronóstico del tiempo para el sábado del GP de Italia

Se espera que el sábado sea muy caluroso en Monza, con algo de sol y temperaturas que subirán hasta mediados de los 30 grados.

Esto debería permitirles a los equipos contar con otro día seco para la última práctica y la clasificación, pero el calor seguirá siendo un factor importante. La preparación de los neumáticos, la refrigeración y la gestión de los frenos podrían ser claves mientras los equipos buscan rendimiento en las largas rectas y las fuertes zonas de frenada de Monza. Se espera que la gestión de la energía sea uno de los temas de conversación durante todo el sábado y el domingo.

El domingo también se pronostica calor para el GP de Italia, con posibilidad de alguna lluvia pasajera, por lo que los equipos todavía tendrán que estar atentos a posibles cambios en las condiciones durante la carrera.

Datos del circuito del GP de Italia

Circuito: Monza

Ubicación: Monza, Italia

Evento: GP de Italia

Tipo de circuito: circuito permanente

Sesiones del viernes: entrenamientos libres 1 y 2

Sesiones del sábado: entrenamientos libres 3 y clasificación

Carrera: domingo 6 de septiembre