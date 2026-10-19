Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La mejora ADUO del motor Honda lo hizo retroceder en manejabilidad

El presidente de HRC reflexiona sobre el progreso de Honda con su última actualización de la unidad de potencia

Benjamin Vinel Ken Tanaka

Publicado: 19 oct 2026, 14:55

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, admite que la actualización de la unidad de potencia de Fórmula 1 del fabricante llevó su manejabilidad cerca del nivel de su problemática primera eEspecificaciónificación.

Honda ha tenido dificultades en su regreso pleno al campeonato mundial, ya que se adoptaron nuevas regulaciones técnicas con unidades de potencia que cuentan con cerca de un 50% de energía eléctrica.

Aunque el AMR26 diseñado por Adrian Newey tenía defectos propios, se volvió impredecible por el tren motriz de la compañía japonesa, al que le faltaban no solo potencia y fiabilidad, sino también manejabilidad, con retraso del turbo y "reducciones aleatorias", según lo describió Fernando Alonso.

Las actualizaciones de chasis y motor de finales del verano han mejorado de manera significativa el rendimiento de Aston, hasta el punto de que ahora empieza a mezclarse con la zona media, sumando seis puntos en las últimas seis rondas.

Sin embargo, la actualización de la unidad de potencia, gracias al sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización para los fabricantes de trenes motrices, también tuvo algunas desventajas.

"Como también han dicho los pilotos, el mayor problema es que simplemente no tenemos suficiente potencia en comparación con nuestros competidores", dijo Watanabe a Motorsport.com. "Con la Especificación 2, nuestro objetivo era cerrar esa brecha de manera progresiva aumentando la entrega de potencia.

"Alcanzamos el objetivo de potencia que nos habíamos fijado para la Especificación 2, pero también hicimos algunos cambios en el proceso de combustión y en otras áreas. Como resultado, la manejabilidad retrocedió a algo más parecido a lo que experimentamos con la Especificación 1 en sus primeras etapas.

"Eso es algo que podemos mejorar con el tiempo, tanto mediante cambios de hardware como mediante refinamientos del sistema de control. Incluso en medio de estas circunstancias difíciles, hemos podido confirmar que la manejabilidad está mejorando.

"Sin embargo, todavía nos falta potencia, y eso es algo que tenemos que abordar".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La dificultad actual de Honda está bien documentada, después de que la marca necesitara cierto tiempo para volver a incorporar ingenieros de F1 con experiencia tras poner fin (oficialmente) a su asociación con Red Bull en 2021.

"Creo que el punto de partida fue que comenzamos tarde el desarrollo", detalló Watanabe. "Al establecer HRC como una empresa de desarrollo de competición, nos aseguramos de que el trabajo relacionado con la F1 continuara incluso a nivel de investigación fundamental. Así que el desarrollo nunca se detuvo por completo.

"Sin embargo, cuando anunciamos nuestro regreso en 2023, necesitábamos establecer una organización de desarrollo plenamente funcional lo antes posible, y eso llevó tiempo. Tomamos la decisión de volver un año más tarde que nuestros competidores, y también llevó tiempo poner en marcha la estructura de desarrollo.

"Como resultado, perdimos efectivamente casi dos años. En esa situación, al principio nos centramos en desarrollar la batería y el motor eléctrico, que requieren mucho tiempo de desarrollo. Creo que alcanzamos nuestros objetivos en esas áreas, pero eso significó que el desarrollo del motor de combustión interna quedó retrasado.

"Si hubiéramos podido iniciar el desarrollo con una organización completa desde el principio, podríamos haber asignado recursos tanto a los componentes electrificados como al motor. Pero inicialmente nos faltaba personal, así que empezamos por el lado electrificado y luego cambiamos el foco al motor. Avanzamos para ponernos al día, pero entonces nos encontramos con el límite presupuestario y las restricciones de tiempo de operación. Al final, no pudimos recuperar el terreno perdido".

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