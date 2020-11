Hamilton, sobre el título de Sir: "Hay héroes anónimos que lo merecen más"

El piloto de Mercedes se aseguró su séptimo Mundial de Pilotos en Turquía el pasado fin de semana, e igualó la hazaña de Michael Schumacher.

Su éxito ha hecho que se renueve la petición de que se le conceda a Hamilton el título de caballero. Motorsport UK (el ente federativo británico) y un grupo de diputados han escrito al primer ministro, Boris Johnson, instándole a que se le incluya en la Lista de Honor de Año Nuevo. Esto le otorgaría el título de Sir o Caballero.

Curiosamente, la cuenta oficial de Twitter de la Familia Real británica publicó un mensaje de felicitación a Hamilton después de su éxito, alimentando los rumores de que se está valorando otorgarle tal honor.

Pero Hamilton no cree que esté en la misma categoría que muchas otras personas de la sociedad que él considera que han aportado mucho más.

"Cuando pienso en ese honor, pienso en gente como mi abuelo que sirvió en la guerra", dijo Hamilton. "Pienso en el Capitán Tom, que fue nombrado Caballero y esperó 100 años a ese increíble honor".

"La gente que dirige los hospitales. Las enfermeras y los médicos que están salvando vidas en los momentos más difíciles. Pienso en esos héroes anónimos y no me veo como un héroe anónimo. No he salvado a nadie. Es un honor increíble que se ha concedido a un pequeño grupo de personas".

"Todo lo que puedo decir es que estando de pie [en el podio], y escuchando el himno nacional estoy muy, muy orgulloso. Soy un británico muy orgulloso y, como dije antes, este es el momento más especial para poder representar... para estar ahí arriba representando a una nación".

Hamilton dijo que su principal motivación fuera del éxito en la F1 en este momento fue ayudar a promover el cambio con su campaña antirracista y el deseo de ver que el deporte se vuelva más sostenible.

"Hay más trabajo que hacer aquí en esta categoría", dijo. "Creo que este año hemos tenido este despertar y creo que la gente, con suerte, está comenzando a valorar las cosas, a ser responsable y a darse cuenta de que en realidad no es algo realmente negativo".

"Solo implica que tenemos que trabajar más duro. Tenemos que no ser tan tercos, abrir nuestras mentes y educarnos un poco mejor para poder luchar por un mundo más igualitario. No voy a dejar de luchar por eso. Y luego, a tiempo parcial, tal vez siga corriendo durante un tiempo".

El piloto de McLaren Lando Norris cree que cualquier título de caballero para Hamilton tendría una gran influencia para animar a una nueva generación de pilotos británicos.

"Creo que lo que él ha logrado, bueno, ningún otro británico lo ha logrado", dijo el piloto de McLaren. "Sólo una persona en el mundo ha logrado lo que él ha hecho, y ese es Michael Schumacher".

"Ha liderado el camino en muchos aspectos en la pista, pero también fuera de ella. Otros atletas que han hecho esas cosas en otros deportes tienen el título de caballero, así que no veo razón para que él no lo tenga".

"Al mismo tiempo, creo que es bueno para los niños que quieren entrar en las carreras o que no saben mucho de ellas, que se inspiren en él y que intenten conseguir cosas similares a las que él ha logrado".