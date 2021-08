Hamilton sospecha que fatiga en Hungría sería consecuencia del COVID

El campeón del mundo terminó fatigado y con leves mareos después de luchar por obtener el podio en el Gran Premio de Hungría.

Durante la ceremonia de premiación, el siete veces campeón del mundo se mostró incómodo y retrasó sus compromisos con los medios de comunicación después de la carrera para ser examinado por el médico del equipo Mercedes. Después de sentirse mejor compareció en la rueda de prensa obligatoria de la FIA y también completó sus habituales entrevistas televisivas.

Pero al hablar de la situación, Hamilton dijo que el esfuerzo que requirió durante la carrera en Hungría lo habían dejado sin aliento.

“Estaba muy agotado. Fue una de las experiencias más extrañas que he tenido en el podio", comentó.

"Tuve verdaderos mareos y todo se volvió un poco borroso en el podio. Todo el año he estado luchando en el tema de la salud, manteniéndome sano después de lo que pasó al final del año pasado, pero todavía es una batalla”.

Hamilton reveló que el problema que vivió en Hungría no fue la primera vez en que se sentía más fatigado de lo normal en esta campaña y sospecha que está padeciendo una de las secuelas del COVID, en el que los contagiados sufren cansancio durante meses después de contraer el coronavirus.

"No he hablado con nadie en particular sobre el tema, pero creo que es persistente", dijo. "Recuerdo los efectos de cuando lo tuve, y el entrenamiento ha sido diferente desde entonces. Los niveles de fatiga que tienes son diferentes y es un verdadero desafío".

"Seguiré intentando entrenar y prepararme de la mejor manera posible. Tal vez sea la hidratación, no lo sé, pero definitivamente no he tenido esa experiencia. Tuve algo parecido en Silverstone, pero esto es mucho peor".

El ganador de la carrera, Esteban Ocon, dijo que no le sorprendía que Hamilton se sintiera tan cansado, y el francés consideró que el calor y la exigencia de la pista hicieron que la competencia del domingo fuera un verdadero reto.

"Fue una carrera realmente dura", dijo el piloto de Alpine. "Pero es en general en esta pista, con el calor, la humedad, las curvas y toda esa combinación”.

"Aquí no tienes un respiro, así que tienes que luchar con el coche hasta el final. Yo también me siento completamente agotado. No es que Lewis tenga o no un problema, pero digo que también yo dormiré bien esta noche”.