Juan Pablo Montoya: Lewis Hamilton "no olvida" la historia de F1 con Max Verstappen

El expiloto de Formula 1 Juan Pablo Montoya ha argumentado que la sólida defensa de Lewis Hamilton contra Max Verstappen en el Gran Premio de Austria demostró que el piloto de Ferrari "no olvida" su polémica historia.

Mientras George Russell dominaba la carrera en el Red Bull Ring con una victoria desde la pole position, parte de la acción más destacada en pista llegó de una feroz batalla a mitad de carrera entre antiguos rivales por el título, Hamilton y Verstappen.

La pareja protagonizó un tenso toma y daca, intercambiando posiciones pero logrando mantenerlo limpio. Aunque Hamilton fue investigado por posiblemente obligar a Verstappen a salirse de la pista, los comisarios consideraron que no era necesaria ninguna acción adicional.

Hablando durante la transmisión posterior a la carrera de F1 TV, Montoya explicó: "Creo que la carrera fue realmente buena. Creo que a veces la gente olvida lo que pasó antes entre Max y Lewis, y Lewis no olvida.

"Cuando eres piloto y te han arrollado antes, no lo olvidas, y si puedes devolvérselo, lo harás hasta el final. Y eso es lo que vimos hoy. Fue increíble. Me reía mientras lo veía."

Más de la F1 : Fórmula 1 Toto Wolff resta mérito a Red Bull y le da todo el crédito a Verstappen en Austria

La feroz historia en pista entre los dos campeones alcanzó su punto de ebullición durante la inolvidable temporada 2021 de F1. Mientras Hamilton luchaba por su octavo título de campeonato, Verstappen iba a por el primero. La batalla que duró toda la temporada resultó en colisiones en Silverstone, Monza y Jeddah.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

El campeonato se decidió hasta el último momento en el infame Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, donde el neerlandés consiguió su primer título de pilotos.

Desde entonces, Verstappen ha conseguido otros tres títulos, mientras Hamilton luchaba con un Mercedes con dificultades en la era del efecto suelo antes de pasar a Ferrari en 2025.

Verstappen terminó el Gran Premio de Austria segundo, por detrás de Russell, tras salir desde la quinta posición, y Hamilton cruzó la meta para terminar quinto después de partir tercero en la parrilla.