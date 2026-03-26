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Fórmula 1 GP de Japón

Hamilton contradice a Verstappen y apoya la forma de correr en la F1 2026

Las nuevas regulaciones de la F1 han recibido una acogida dispar, particularmente por parte de Verstappen, pero Hamilton está convencido de que han ofrecido carreras de calidad.

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Lewis Hamilton cree que las nuevas regulaciones de la Formula 1 han ofrecido "lo que deberían ser las carreras" hasta ahora en 2026, una postura muy diferente a la de Max Verstappen.

Verstappen ha sido quizá el crítico más vocal de la F1 este año, comparando el aspecto de la gestión de energía con "la Formula E con esteroides", ya que el lift-and-coast se vuelve preponderante.

"Es terrible; si a alguien le gusta esto, entonces realmente no sabe de qué se tratan las carreras", dijo el piloto de Red Bull en el Gran Premio de China. "No es divertido en absoluto. Es jugar a Mario Kart. Esto no es correr.

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"Vas usando el impulso para adelantar, luego te quedas sin batería en la siguiente recta, te vuelven a adelantar con impulso. Para mí, es simplemente una broma."

Hamilton sugirió que Verstappen estaba teniendo dificultades para apreciar las nuevas regulaciones debido a que Red Bull ha bajado en el orden competitivo e insistió en que el estilo de carreras de 'yo-yo' que se ha visto hasta ahora —con muchos más adelantamientos, incluidos numerosos cambios de liderato— era mucho más disfrutable.

"Si vuelves al karting, es lo mismo", argumentó el piloto de Ferrari. "La gente va y viene, va y viene, nunca puedes escaparte. Nadie se ha referido jamás al karting como carreras de yo-yo. Es la mejor forma de carreras.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Lars Baron / Getty Images

"Y la Formula 1 no ha sido la mejor forma de carreras desde hace muchísimo tiempo. De todos los coches que he conducido en 20 años, este es el único coche con el que realmente puedes seguir a otro en [curvas] de alta velocidad y no perder por completo todo lo que tienes. Puedes mantenerte detrás.

"Antes teníamos el DRS, que creo que era un poco una solución temporal para ese problema de que no puedes acercarte lo suficiente en las curvas. Ahora tenemos la diferencia de potencia [Overtake Mode], pero es muy pequeña, la diferencia de potencia.

"Pero cuando te pones por delante y el coche de atrás puede seguirte, personalmente me parece mucho más divertido porque esa es la mayor cantidad de adelantamientos y la mejor batalla que he tenido quizá desde Bahréin, hace años y años, con Nico", añadió, refiriéndose a una ya legendaria batalla por la victoria en el Gran Premio de Bahréin de 2014 con su compañero de Mercedes y rival por el título Nico Rosberg.

"Así es como deberían ser las carreras. Deberían ser un ida y vuelta, un ida y vuelta. No debería ser como que se hace un movimiento y ya está.

"Así que, personalmente, me gusta ese tipo de carreras. Solo necesitamos que todos los demás equipos se acerquen para que tengamos más de esas batallas entre equipos."

Hamilton sí aclaró que en realidad no le encantaba cada aspecto de las reglas de 2026.

"Definitivamente es muy diferente", comentó. "Creo que muchos pilotos no lo están disfrutando, pero realmente no lo sé. Yo, personalmente, sí lo estoy disfrutando. Es un coche más ligero. Es un poco más ágil, un poco más extraño, más divertido de conducir.

"¿Me encanta la potencia del despliegue? En absoluto. De hecho, estoy realmente decepcionado. ¿Me encanta el SM [modo recta con aero activa]? No particularmente. Pero en conjunto, creo que es emocionante para el deporte."

De cara al Gran Premio de Japón de este fin de semana, se esperaba que Suzuka fuera una pista poco óptima en términos de gestión de energía, por lo que la FIA ha reducido la recarga máxima de energía para la clasificación, lo que significa que habrá menos incentivo para recursos como el super clipping, que es la recolección temprana de energía por parte del MGU-K.

"Al llegar al fin de semana, íbamos a tener que hacer muchísimo lift-and-coast, lo cual realmente, realmente no es agradable de hacer en una vuelta de clasificación. Así que lo hemos cambiado", comentó Hamilton.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Además, el modo recta de la aerodinámica activa se utilizará en solo dos secciones, lo que podría favorecer a Ferrari, según el siete veces campeón del mundo: "Quizá eso sea algo positivo para nosotros, porque cada vez que Mercedes abre su SM, se escapan. Así que quizá aquí tengan menos posibilidades de hacerlo; quizá. No lo sé. Y quizá podamos seguirles más en la sección de alta velocidad, potencialmente."

En cualquier caso, Hamilton espera que la cita de 2026 haga justicia a Suzuka, donde las carreras a menudo han sido más procesionales que en la mayoría de otros circuitos, en un trazado con muchas curvas de alta velocidad y pocas rectas.

"Este siempre ha sido uno de los circuitos favoritos de los pilotos, pero no necesariamente para grandes carreras, porque hay dificultades [para adelantar]", dijo. "Así que espero que esto cambie eso y realmente destaque lo increíble que es conducir en este circuito. Y si además tenemos buenas carreras, entonces será la mejor pista del mundo."

Fotos del GP de Japón - Jueves

Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero del Mercedes W17

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Un miembro del equipo Aston Martin F1 posa para una foto con los aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Mattia Binotto, equipo Audi F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Mercedes W17

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lando Norris, McLaren, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Seguidor de Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Detalle del ventilador

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero de Oliver Bearman, del equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1, Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Jenson Button, embajador del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alerón delantero de Gabriel Bortoleto, del equipo Audi F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Aficionados

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Detalles de «Racing Bulls»

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls; Peter Bayer, Racing Bulls; Alan Permane, Racing Bulls; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del jueves en el GP de Japón de F1 2026
Fórmula 1
59

https://lat.motorsport.com/location/suzuka/17022/

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