Durante la clasificación en el icónico Circuito de Suzuka, los pilotos ahora solo podrán recuperar 8 megajulios de energía, cuando ese límite inicialmente estaba fijado en 9 megajulios. El cambio tiene como objetivo reducir la cantidad de super clipping en un circuito que, al igual que Melbourne, es descrito en el paddock como "pobre en recuperación".

En Albert Park, eso derivó en imágenes onboard incómodas rumbo a las curvas 9 y 10, incluso en la vuelta de pole de George Russell. Los pilotos estaban en super clipping mucho antes de la zona de frenada, un estado en el que pueden recargar energía mientras permanecen a fondo. Esto hizo que se redujera la velocidad antes de lo normal y le quitó parte del desafío a los pilotos. Incluso en Shanghái, Charles Leclerc y Oscar Piastri, entre otros, dijeron que en la práctica estaban siendo penalizados cuanto más riesgos intentaban tomar.

En una reunión posterior al Gran Premio de China, el consenso entre los equipos de F1 fue que las carreras en sí son entretenidas y no requieren una "reacción impulsiva", pero que la clasificación es un área que podría mejorarse. Después de todo, la clasificación debe seguir siendo un desafío para los pilotos, lo que implica que el lift-and-coast y el super clipping durante una vuelta lanzada deberían reducirse.

El resultado inicial de la reunión fue que no cambiaría nada para Japón y que la clasificación solo se revisaría antes del Gran Premio de Miami. Sin embargo, la FIA ahora ha retrocedido en esa postura con un comunicado emitido el jueves, el día de medios en Suzuka.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

"Tras las discusiones entre la FIA, los equipos de F1 y los fabricantes de unidades de potencia, se ha acordado un ajuste menor en los parámetros de gestión de energía para la clasificación del GP de Japón, con el apoyo unánime de todos los fabricantes de unidades de potencia", señaló el organismo rector.

"Para garantizar que se mantenga el equilibrio previsto entre el despliegue de energía y el rendimiento del piloto, la recarga máxima de energía permitida para la clasificación de este fin de semana se ha reducido de 9,0 MJ a 8,0 MJ. Este ajuste refleja los comentarios de pilotos y equipos, que han enfatizado la importancia de mantener la clasificación como un desafío de rendimiento."

Normalmente, la FIA debe informar a los equipos con cuatro semanas de antelación sobre un cambio de este tipo, pero esta situación es diferente. Tras las discusiones posteriores a China, el departamento técnico de la FIA volvió a analizar las simulaciones para Suzuka. Estas mostraron que los equipos tendrían que depender más del super clipping de lo previsto inicialmente, lo que hizo deseable una intervención más temprana.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Los equipos y los fabricantes de unidades de potencia fueron informados el martes sobre la idea de la FIA de reducir la recarga de energía durante la clasificación en Suzuka, y el organismo rector subrayó que solo implementaría un cambio de este tipo si todos los equipos y fabricantes estaban de acuerdo.

Nada cambia para la carrera del domingo, y la FIA volvió a recalcar que considera que el producto general se encuentra en una posición relativamente buena por ahora.

"La FIA señala que los primeros eventos bajo el Reglamento 2026 han sido operativamente exitosos, y este ajuste específico forma parte del proceso normal de optimización a medida que el nuevo marco regulatorio se valida en condiciones reales.

La FIA, junto con los equipos de F1 y los fabricantes de unidades de potencia, continúa avanzando en la evolución de la gestión de la energía, con nuevas discusiones previstas en las próximas semanas."