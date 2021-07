Hamilton tras la primera carrera sprint: deberíamos hacer más cosas así

Lewis Hamilton arrancaba desde la primera posición en la carrera sprint del Gran Premio de la Gran Bretaña 2021, pero cuando los semáforos se apagaron rápidamente fue superado por Max Verstappen.

El neerlandés tomó el liderato desde la primera curva y ya nunca lo soltó hasta cruzar la bandera de cuadros. Hamilton intentó atacar durante los 10 giros iniciales, pero cuando entendió que la diferencia de 1.7 segundos era irreversible decidió no apretar más.

A pesar del resultado, el siete veces campeón del mundo se mostró satisfecho con el experimento de la Fórmula 1 con la carrera sprint que ordenará la parrilla del evento del domingo, lo cual trajo un cambio en el formato del fin de semana celebrando una sesión de clasificación el viernes por la tarde.

“Creo que este fin de semana ha sido impresionante en términos de que ayer fue un día tan divertido al tener la clasificación el viernes, mucho más agradable y más divertido”, expresó Hamilton al finalizar la sprint del sábado.

“No sé si fue la carrera más emocionante o no, pero deberíamos hacer más cosas así, quizás una versión diferente en el futuro, porque esto hace que el fin de semana sea más agradable”.

Respecto a su resultado expresó que la parte positiva de la carrera del sábado es que el domingo tendrá otra posibilidad de pelear ante Verstappen, aunque reconoció que en las 17 vueltas del sprint le fue complicado mantener el ritmo del líder del campeonato, una situación que considera se repetirá el domingo.

“Sí, me gustaría poder rehacer la salida de nuevo, pero por suerte lo podemos hacer mañana”.

“Hoy lo he dado todo”, expresó. “Pero mañana volveremos a luchar, pero quiero decir que he dado en el blanco en lo que pasó en mí salida. Simplemente, no es bueno cuando pierdes partiendo desde la primera posición, pero mañana intentaremos convertir lo negativo en positivo”.

El resultado de este día le permitió a Verstappen sumar tres puntos adicionales en el campeonato para llegar a 185, mientras que Lewis adhirió dos extras por su segundo lugar para quedarse en 152.

“Cada punto cuenta. Estoy agradecido por haber terminado y mañana, como he dicho, volveremos a luchar, pero quiero decir que ellos son muy fuertes en la carrera. Se estaba alejando y no había nada que pudiera hacer para retenerlo, así que debemos intentar estar por delante de ellos de alguna manera”.

“Ellos han hecho un gran trabajo con su motor, sus arranques son realmente buenos este año, nosotros hemos perdido un poco de rendimiento en nuestras salidas, así que tenemos que trabajar un poco más para intentar mejorar eso, porque perder posiciones nunca es algo bueno”.

Por su parte, Valtteri Bottas fue el único piloto de los cuatro primeros en arrancar con el neumático blando, mientras el resto apostó por el medio. Aunque se esperaba que el finlandés sufriera un desgaste importante en los giros finales y cayera en las posiciones se mantuvo por delante del Ferrari de Charles Leclerc.

El escandinavo explicó que su estrategia les permitió adquirir más información de cómo será el comportamiento del compuesto para el domingo, por lo que ahora pueden tener un panorama más amplio de qué esperar.

“Sí, intentamos hacer algo diferente y, obviamente, el objetivo era tratar de atacar (a Verstappen) en la salida o en la primera vuelta, pero no lo conseguimos. Creo que él también hizo una buena salida. En la primera curva me quedé un poco bloqueado, así que no pude aprovechar el impulso, pero lo intentamos, y al final conseguimos mantener la posición con un neumático blando, aunque hubo algo de formación de ampollas”.

“Creo que hoy muestra que mañana no va a ser fácil. Y si va a ser un poco más cálido, entonces podría haber más problemas, así que al menos ahora somos definitivamente conscientes y más abiertos sobre lo que puede suceder”.

GALERÍA: Lewis Hamilton en el GP de la Gran Bretaña de la F1 2021

