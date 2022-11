Hamilton predice que Vettel volverá a la Fórmula 1

En julio, Sebastian Vettel anunció que pondría punto y final a una brillante trayectoria de 15 años junto a BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari y Aston Martin, en la que consiguió cuatro campeonatos y se consolidó como uno de los grandes pilotos de F1 de todos los tiempos.

El veterano alemán está deseando dejar atrás esta etapa y poder pasar más tiempo con su familia, pero el británico cree que volverá en algún momento.

"Estaba sentado aquí pensando que la mayoría de los pilotos van a volver, como él", dijo Lewis Hamilton antes de dirigirse directamente a Vettel en la rueda de prensa del jueves. "Seguramente va a volver. Estamos viendo que otros pilotos van a volver. Así que estoy aquí sentado aceptando que... sí, es tu última carrera, pero volverás".

"La Fórmula 1 es capaz de absorberte de nuevo, lo hemos notado en muchos otros pilotos".

Vettel no ha cerrado la puerta a competir en otras categorías, pero primero quiere tomarse un tiempo de descanso: "Creo que es normal mirar otras cosas, pero no sé todavía", comentó.

"Me apetece bastante la idea de no hacer nada al principio y luego ver lo que me apetece. También hay muchas otras cosas en mi cabeza, otros intereses e ideas fuera de las carreras".

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Pero sí, obviamente es algo que he estado haciendo durante mucho tiempo y ha sido fundamental en mi vida. Así que es difícil decir que no lo voy a echar de menos, pero cuánto y si empezaré a mirar otras cosas, ya veremos".

"Por alguna razón me gustan los rallies, pero creo que es un reto muy grande, porque es muy diferente a lo que hacemos aquí, por ejemplo, en las carreras de circuitos clásicos".

Cuando se le preguntó a Fernando Alonso sobre si Vettel tendrá ganas de volver como lo hizo él en 2021, el español consideró que las circunstancias que propiciaron su retiro de la F1 en 2018 fueron diferentes.

"No sé cuáles son sus sentimientos ahora", dijo el español, que ocupará el asiento del germano en Aston Martin el próximo año. "Pero en 2018, en mi caso, incluso en el alerón delantero llevaba bien escrito un 'Hasta luego', no era un adiós".

"En cierto modo, en mi cabeza, siempre estuvieron las reglas de 2021, era una gran oportunidad para volver. Pero en ese momento en mi cabeza tenía diferentes retos que me apetecían".

"Ya no tenía mi mente en la Fórmula 1, pero amo la Fórmula 1. Y sentí que en 2021 podría tener una oportunidad con las nuevas reglas", concluyó el asturiano que este fin de semana disputará su última carrera con Alpine, el equipo que le dio la oportunidad de regresar a la máxima categoría.